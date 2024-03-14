Νέο επεισόδιο στις σχέσεις ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ισραήλ προστέθηκε την Πέμπτη, καθώς αυξάνονται οι δηλώσεις αξιωματούχων που απηχούν τη δυσαρέσκεια εντός της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στην πολιτική του ισραηλινού πρωθυπουργού, με τελευταία εκείνη του επικεφαλής των Δημοκρατικών στη Γερουσία, που χαρακτήρισε τον Νετανιάχου «εμπόδιο για την ειρήνη» και τάχθηκε υπέρ στη διενέργεια εκλογών στο Ισραήλ. Αμέσως μετά, το State Department κράτησε αποστάσεις, λέγοντας πως οι δηλώσεις του Σούμερ απηχούν προσωπικές του απόψεις.

Στο σχόλιο έσπευσε να απαντήσει το κόμμα του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπένιαμιν Νετανιάχου, Λικούντ, με μία αιχμηρή δήλωση, αναφέροντας ότι το Ισραήλ «δεν είναι μπανανία» και η πολιτική Νετανιάχου έχει ευρεία δημόσια υποστήριξη.

Ειδικότερα, ο Δημοκρατικός επικεφαλής της αμερικανικής Γερουσίας Τσακ Σούμερ τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου «εμπόδιο για την ειρήνη».

«Ένας συνασπισμός υπό τον Νετανιάχου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου», την ημερομηνία έναρξης του πολέμου με τη Χαμάς, δήλωσε ο Αμερικανός κοινοβουλευτικός, με μεγάλη επιρροή, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της Δημοκρατικής πλειοψηφίας στη Γερουσία και ο πλέον υψηλόβαθμος Εβραίος εκλεγμένος στις ΗΠΑ, επιδείκνυε μέχρι σήμερα ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επικρίσεις του σε βάρος του Ισραήλ, το οποίο διεξάγει μια ολοένα και πιο αμφιλεγόμενη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

«Πιστεύω πως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχασε τον δρόμο του, αφήνοντας την πολιτική επιβίωσή του να περάσει μπροστά από το υπέρτατο συμφέρον του Ισραήλ», τόνισε ο Δημοκρατικός από την αίθουσα της Γερουσίας.

Πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο σημείο», εκτίμησε ο Τσακ Σούμερ, υποστηρίζοντας πως η διεξαγωγή «νέων εκλογών αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να επιτραπεί μια υγιής διαδικασία λήψης αποφάσεων» για το μέλλον της χώρας.

Δεν είμαστε μπανανία, απαντά το Ισραήλ

Ακολούθως το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου απάντησε στον Αμερικανό γερουσιαστή, παραπέμποντας μάλιστα στην ευρεία δημόσια υποστήριξη, όπως αναφέρει, το Ισραηλινού πρωθυπουργού.

Το Ισραήλ «δεν είναι μπανανία» και η πολιτική Νετανιάχου έχει ευρεία δημόσια υποστήριξη, ανέφερε το Λικούντ.

«Σε αντίθεση με τις δηλώσεις Σούμερ, η ισραηλινή κοινή γνώμη υποστηρίζει μια ολοκληρωτική νίκη κατά της Χαμάς, απορρίπτει οποιεσδήποτε διεθνείς υπαγορεύσεις για τη δημιουργία παλαιστινιακού τρομοκρατικού κράτους και αντιτίθεται στην επιστροφή της Παλαιστινιακής Αρχής στη Γάζα», ανέφερε η ανακοίνωση του Λικούντ.

«Ο γερουσιαστής Σούμερ πρέπει να σέβεται την εκλεγμένη κυβέρνηση του Ισραήλ και να μην την υπονομεύει. Αυτό ισχύει πάντα, και ακόμη περισσότερο εν καιρώ πολέμου».

Αντιδρώντας επίσης ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών , Μπεζαλέλ Σμότριχ, ηγέτης του ακροδεξιού κόμματος του Θρησκευτικού Σιωνισμού, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να σέβονται την ισραηλινή δημοκρατία.

State Department: Απηχούν προσωπικές του απόψεις

Προσπαθώντας να κρατήσει αποστάσεις από τα σχόλια του Σούμερ, ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ δήλωσε ότι το αμερικανικό Κογκρέσο λειτουργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση.

Όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιου είδους δυσφορία στις τάξεις της αμερικανικής κυβέρνησης απέναντι στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο Μίλερ υπογράμμισε: «Υπάρχουν πολλά πράγματα που θέλαμε να δούμε το Ισραήλ να κάνει διαφορετικά».

Πηγή: skai.gr

