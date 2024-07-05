Αν πετύχει, θα σωθεί, αλλά αν δεν τα πάει καλά, η υποψηφιότητά του για μια δεύτερη θητεία θα κρέμεται από μια κλωστή: ο Τζο Μπάιντεν θα παραχωρήσει σήμερα μια υψηλού κινδύνου συνέντευξη.

Την εβδομάδα που πέρασε ο 81χρονος Δημοκρατικός δεν κατάφερε να αλλάξει την εντύπωση που προκάλεσε η καταστροφική τηλεμαχία της 27ης Ιουνίου με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Μετά το ντιμπέιτ αυτό οι Αμερικανοί δεν είδαν τον Μπάιντεν να μιλά για πολλή ώρα χωρίς ωτοκιού, όμως σήμερα το βράδυ θα έχει την ευκαιρία να το πράξει στη συνέντευξη που θα παραχωρήσει στον δημοσιογράφο και παρουσιαστή του ABC Τζορτζ Στεφανόπουλος.

Απόδειξη του πόσο πολυαναμενόμενη είναι αυτή η συνέντευξη είναι το γεγονός ότι το τηλεοπτικό δίκτυο άλλαξε τη ροή του προγράμματός του ειδικά για να τη μεταδώσει.

Αρχικά είχε προγραμματίσει να μεταδώσει κάποια αποσπάσματα σήμερα, στη συνέχεια αύριο, Σάββατο, και ολόκληρη τη συνέντευξη την Κυριακή. Ωστόσο το ABC αποφάσισε τελικά να μεταδώσει σήμερα στις 20:00 (τοπική ώρα, 03:00 τα ξημερώματα του Σαββάτου ώρα Ελλάδας) ολόκληρη τη συνέντευξη σε ειδική εκπομπή.

Ο Μπάιντεν θα είναι αντιμέτωπος με έναν δημοσιογράφο που γνωρίζει από μέσα τον τρόπο που λειτουργεί η πολιτική επικοινωνία.

Ο Τζορτζ Στεφανόπουλος εργάστηκε για τον Δημοκρατικό Μπιλ Κλίντον, τόσο στη διάρκεια της πρώτης προεκλογικής του εκστρατείας όσο και κατά την πρώτη του προεδρική θητεία, όταν υπήρξε ένας από τους στενότερους συνεργάτες του.

Απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ο Αμερικανός πρόεδρος δυσκολευόταν επί 90 λεπτά να εκφραστεί, έχανε τα λόγια του και τον ειρμό του, γεγονός που προκάλεσε πανικό στο κόμμα του.

Τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, κάποιοι Δημοκρατικοί άρχισαν να εκφράζουν δημοσίως τις αμφιβολίες τους για το αν ο Μπάιντεν θα καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλό του, με μεγάλο αριθμό Αμερικανών να μην θεωρεί ότι είναι ικανός να κυβερνήσει επί τέσσερα χρόνια, ακόμη κι αν εκλεγεί.

Στις αρχές της εβδομάδας η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και σημαντικό στέλεχος των Δημοκρατικών Νάνσι Πελόζι είχε δηλώσει ότι είναι «απαραίτητο» ο Μπάιντεν να παραχωρήσει μία ή και δύο μεγάλες συνεντεύξεις.

Άλλοι υποστηρικτές του Δημοκρατικού ζήτησαν μια μεγάλη συνέντευξη Τύπου, ώστε να αποδειχθεί η ικανότητά του να απαντά με ζωηράδα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, που σπάνια κάνει κάτι τέτοιο και προτιμά να απαντά σε περιορισμένο αριθμό δημοσιογράφων που έχουν επιλεγεί εκ των προτέρων, δεσμεύθηκε ότι την επόμενη εβδομάδα θα παραχωρήσει εκτενή συνέντευξη Τύπου, λεπτομέρειες για την οποία όμως δεν έχουν γίνει γνωστές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

