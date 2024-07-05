Άνοδο σημείωσαν οι μετοχές στο Λονδίνο σήμερα μετά τη σαρωτική νίκη του Εργατικού Κόμματος στις βουλευτικές εκλογές, που δημιούργησε μια αίσθηση σταθερότητας στους επενδυτές οι οποίοι αναμένουν ότι θα δώσει τέλος σε χρόνια μεταβλητότητας στην αγορά.

Ο δείκτης των blue-chips FTSE 100 σημείωσε άνοδο 0,3%, αφού χθες κατέγραψε τη καλύτερη ημερήσια επίδοσή του εδώ και σχεδόν δύο μήνες, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης FTSE 250 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 10:05 ώρα Ελλάδας.

Ο Κιρ Στάρμερ πρόκειται να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, τερματίζοντας 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών.

Η στερλίνα ήταν σταθερή μετά τη νίκη των Εργατικών και σημείωσε πριν από λίγο άνοδο 0,1% έναντι του αμερικανικού δολαρίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

