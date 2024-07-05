Η Άμπιγκεϊλ Ντίσνεϊ – μικρανιψιά του Γουόλτ Ντίσνεϊ, ιδρυτή της ομώνυμης εταιρείας (The Walt Disney Company) και κληρονόμος της δυναστείας – δήλωσε χθες Πέμπτη στο CNBC ότι αναστέλλει τις δωρεές της προς το Δημοκρατικό Κόμμα, έως ότου ο 81χρονος Τζο Μπάιντεν αποσυρθεί από την κούρσα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου.

«Είναι ρεαλισμός, όχι ασέβεια. Ο Μπάιντεν είναι καλός άνθρωπος και υπηρέτησε τη χώρα του με αξιοθαύμαστο τρόπο, αλλά το διακύβευμα είναι πολύ μεγάλο» τόνισε, προεξοφλώντας πως «εάν ο Μπάιντεν δεν αποσυρθεί, οι Δημοκρατικοί θα ηττηθούν. Είμαι απολύτως βέβαιη γι’ αυτό. Οι συνέπειες αυτής της ήττας θα είναι πραγματικά τρομερές».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατ’ επανάληψη διαμηνύσει πως δεν έχει σκοπό να αποσύρει την υποψηφιότητά του, παρά την ανησυχία που πυροδότησε η απογοητευτική επίδοσή του στην προ ημερών τηλεμαχία του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Δεν πάω πουθενά» είπε χαρακτηριστικά χθες ο Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου (Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ), απογοητεύοντας τους επικριτές του στους κόλπους των Δημοκρατικών που έθεσαν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του εξαιτίας της ανησυχητικής εικόνας του στην πρόσφατη τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

