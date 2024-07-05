Ως είθισται στην Βρετανία μετά από κάθε εκλογική αναμέτρηση, ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας Ρίσι Σούνακ θα μεταβεί σε λίγη ώρα στο παλάτι του Μπάκιγχαμ , για να υποβάλει στον βασιλιά Κάρολο επισήμως την παραίτησή του, μετά την συντριβή των Συντηρητικών και σαρωτική νίκη των Εργατικών στις χθεσινές εκλογές.

Στη συνέχεια θα επιστρέψει στην Ντάουνινγκ Στριτ, όπου θα κάνει μια αποχαιρετιστήρια δήλωση γύρω στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) .

Μόλις ο Σούνακ φύγει από το Μπάκιγχαμ, ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ του Εργατικού Κόμματος θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον βασιλιά Κάρολο για να αναλάβει τα καθηκόντά του.

Αμέσως μετά, γύρω στις 14:20 (ώρα Ελλάδας) και αφού ο Σούνακ θα έχει αποχωρήσει από την πρωθυπουργική κατοικία, θα εκφωνήσει ομιλία μπροστά στην διάσημη πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ.



