Με αποδοκιμασίες και γιουχαΐσματα «αποχαιρέτησαν» πολλοί Βρετανοί πολίτες τον απερχόμενο πρωθυπουργό Ρίσι Σουνάκ (Rishi Sunak), όταν αυτός έφυγε νωρίτερα σήμερα το πρωί από τα κεντρικά γραφεία του Συντηρητικού Κόμματος για την Ντάουνινγκ Στριτ.

Σύμφωνα με το SkyNews, κόσμος του φώναζε «το πάρτι τελείωσε» και «ετοίμασε τις βαλίτσες σου», καθώς ο ίδιος έμπαινε στο αυτοκίνητο.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας θα κάνει μια δήλωση γύρω στις 12:30 (ώρα Ελλάδας) στην Ντάουνινγκ Στριτ, πριν συναντηθεί με τον βασιλιά Κάρολο για να υποβάλει επισήμως την παραίτησή του, μετά τη σαρωτική εκλογική νίκη του Εργατικού Κόμματος στις χθεσινές βουλευτικές εκλογές.

Ο νεοεκλεγείς πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ του Εργατικού Κόμματος θα συναντηθεί στη συνέχεια με τον βασιλιά Κάρολο στα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και στη αμέσως μετά, γύρω στις 14:20 (ώρα Ελλάδας), θα εκφωνήσει ομιλία στην Ντάουνινγκ Στριτ.

