«Δεν πάω πουθενά» είπε ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο για τον εορτασμό της 4ης Ιουλίου (Ημέρα της Ανεξαρτησίας στις ΗΠΑ), απογοητεύοντας τους επικριτές του στους κόλπους των Δημοκρατικών που έθεσαν ζήτημα απόσυρσης της υποψηφιότητάς του εξαιτίας της ανησυχητικής εικόνας του στην πρόσφατη τηλεμαχία με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Η απογοητευτική επίδοση του 81χρονου Δημοκρατικού στο ντιμπέιτ με τον 78χρονο Ρεπουμπλικάνο αντίπαλό του στις 27 Ιουνίου είχε ως αποτέλεσμα να μπαίνει στο μικροσκόπιο κάθε δημόσια εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν.

Στην εκδήλωση της 4ης Ιουλίου, στον κήπο του Λευκού Οίκου, ο Μπάιντεν εμφανίστηκε με κοστούμι χωρίς γραβάτα και έβγαλε φωτογραφίες με καλεσμένους. «Συνέχισε τον αγώνα», τον παρότρυνε ένας από τους προσκεκλημένους. «Με έχεις καταλάβει, φίλε. Δεν πάω πουθενά», απάντησε ο αμερικανός πρόεδρος.

Με μεγάλο ενδιαφέρον αναμένεται η συνέντευξη που θα παραχωρήσει σήμερα ο πρόεδρος Μπάιντεν στο τηλεοπτικό δίκτυο ABC News και θα μεταδοθεί στις 8 το βράδυ (τοπική ώρα, 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ελλάδα). Σε περίπτωση που αρχίσει να μπερδεύει τα λόγια του ή χάσει ξανά τον ειρμό των σκέψεών του, θεωρείται βέβαιο πως θα βρεθεί ξανά υπό πίεση προκειμένου να εγκαταλείψει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο, μόλις τέσσερις μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

