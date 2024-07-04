Ο Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε λανθασμένα ότι «πέταξε έξω» από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές τον πρόεδρο Τζο Μπάιντεν, ενώ ταυτόχρονα εκφράστηκε υποτιμητικά για την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, σε ένα βίντεο που δημοσιοποιήθηκε από το Daily Beast και έγινε viral σε όλον τον κόσμο, προκαλώντας την οξύτατη αντίδραση του επιτελείου του Δημοκρατικού αντιπάλου του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος βιντεοσκοπήθηκε σε ένα γήπεδο γκολφ να κάθεται σε ένα αμαξάκι υπερηφανεύεται για την απόδοσή του στην τηλεμαχία απέναντι στον Μπάιντεν, την περασμένη εβδομάδα. Η καταστροφική εμφάνιση του Μπάιντεν σε αυτό το ντιμπέιτ οδήγησε ορισμένους Δημοκρατικούς να ζητήσουν την αποσύρει την υποψηφιότητά του.

«Εγκαταλείπει την κούρσα (…) Τον πέταξα έξω» ακούγεται να λέει ο Τραμπ στα πλάνα αυτά, που αναρτήθηκαν αργά το βράδυ της Τετάρτης. Στη συνέχεια επιτίθεται στη Χάρις, η οποία, σύμφωνα με ορισμένες πηγές, θα έθετε υποψηφιότητα για την προεδρία εάν ο Μπάιντεν αποσυρόταν. «Είναι τόσο κακή, είναι τόσο αξιοθρήνητη, είναι απελπιστικά κακή», είπε.

Ο 81χρονος Μπάιντεν διαβεβαίωσε την Τετάρτη ότι δεν θα αποσυρθεί από την κούρσα. Το προεκλογικό επιτελείο του απάντησε στον 78χρονο Τραμπ. «Όχι, Ντόναλντ. Το κακό είναι να αφαιρείς τα δικαιώματα των γυναικών. Το κακό είναι να χάνεις τις εκλογές και να ενθαρρύνεις έναν βίαιο όχλο να επιτεθεί στο Καπιτώλιο. Το κακό είναι να επιτίθεσαι σε γυναίκες. Το κακό είναι να μην πληρώνεις τους φόρους σου», είπε η εκπρόσωπος Σαραφίνα Τσιτίκα.

Από την πλευρά του, το επιτελείο του Τραμπ επέμεινε στα λεγόμενά του. «Τίποτα σε αυτό το βίντεο δεν είναι λάθος», απάντησε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Κρις ΛαΣιβίτα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

