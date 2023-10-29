Πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν απόψε στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν, όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ.

The atmosphere at Makhachkala airport continues to heat up



A crowd in #Dagestan has broken through to the roof of the terminal, Russian propagandists report from the scene.#Makhachkala airport is temporarily closed for arrivals and departures. A huge number of law enforcers… pic.twitter.com/6j6SaSDRNW October 29, 2023

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του Νταγκεστάν είναι μουσουλμάνοι.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT, πολλοί άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι μπήκαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο.

In #Dagestan, a crowd stormed the building of Makhachkala airport in search of Jews from a flight from Tel Aviv. pic.twitter.com/TaBvakBKIE — NEXTA (@nexta_tv) October 29, 2023

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Μαχατσκάλα θα κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια καθώς αυτό της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν έκλεισε προσωρινά λόγω της εισβολής.

BREAKING:



A Lynch mob has stormed the airport in Dagestan, Russia and is now going from plane to plane looking for Jewish passengers.



A plane from Tel Aviv was landing.



In this video, they interrogate one of the plane technicians, asking him:



"tell us where the Jews are" pic.twitter.com/CEHrjrBmez — Visegrád 24 (@visegrad24) October 29, 2023

