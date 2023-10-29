Λογαριασμός
Ρωσία: Δεκάδες άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο του Νταγκεστάν - Αναμενόταν αεροσκάφος από το Ισραήλ - Δείτε βίντεο

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Μαχατσκάλα θα κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια

Νταγκεστάν

Πολλές δεκάδες άνδρες εισέβαλαν απόψε στο αεροδρόμιο της Μαχατσκάλα, της πρωτεύουσας της ρωσικής δημοκρατίας του Νταγκεστάν, όταν ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να προσγειωθεί εκεί ένα αεροσκάφος προερχόμενο από το Ισραήλ.

Οι περισσότεροι από τους κατοίκους του Νταγκεστάν είναι μουσουλμάνοι.

Σύμφωνα με τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης Izvestia και RT, πολλοί άνδρες εισέβαλαν στο αεροδρόμιο και σκαρφάλωσαν στη στέγη του τερματικού σταθμού ενώ άλλοι μπήκαν στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης. Βίντεο που αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα Telegram δείχνουν δεκάδες άτομα να ανοίγουν δια της βίας τις πύλες του τερματικού σταθμού και άλλους να προσπαθούν να ελέγξουν τα αυτοκίνητα που βγαίνουν από το αεροδρόμιο.

Η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας Rosaviatsia ανακοίνωσε ότι τα αεροσκάφη που επρόκειτο να προσγειωθούν στη Μαχατσκάλα θα κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια καθώς αυτό της πρωτεύουσας του Νταγκεστάν έκλεισε προσωρινά λόγω της εισβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

