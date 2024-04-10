Η κυβέρνηση των ΗΠΑ «καταδίκασε» χθες Τρίτη την έφοδο της αστυνομίας του Ισημερινού στην πρεσβεία του Μεξικού στο Κίτο για να συλληφθεί ο πρώην αντιπρόεδρος Χόρχε Γκλας, κάνοντας λόγο για «παραβίαση της Σύμβασης της Βιένης για τις διπλωματικές σχέσεις».

«Εξετάσαμε το οπτικό υλικό από το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης της πρεσβείας του Μεξικού και θεωρούμε πως οι ενέργειες αυτές ήταν κατακριτέες», είπε στον Τύπο ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας Τζέικ Σάλιβαν.

«Η κυβέρνηση του Ισημερινού αψήφησε την υποχρέωσή της δυνάμει του διεθνούς δικαίου, ως φιλοξενούσα χώρα, να σεβαστεί το απαραβίαστο των διπλωματικών αποστολών», πρόσθεσε.

Ο πρώην αντιπρόεδρος του Ισημερινού, στενός συνεργάτης του σοσιαλιστή προέδρου Ραφαέλ Κορέα, που κατηγορείται για κατάχρηση δημοσίου χρήματος προοριζόμενου για την ανοικοδόμηση παραθαλάσσιων πόλεων έπειτα από καταστροφικό σεισμό το 2016, προσέφυγε τον Δεκέμβριο στη μεξικανική πρεσβεία στο Κίτο. Το Μεξικό ανακοίνωσε πως χορηγεί πολιτικό άσυλο στον κ. Γκλας, που χαρακτηρίζει τις ποινικές διώξεις σε βάρος του πολιτικά υποκινούμενες.

Η κυβέρνηση του προέδρου του Ισημερινού Ντανιέλ Νομπόα χαρακτήρισε «παράνομη» τη χορήγηση πολιτικού ασύλου στον πρώην αντιπρόεδρο, που είχε ήδη καταδικαστεί να εκτίσει ποινές κάθειρξης δυο φορές για άλλες υποθέσεις διαφθοράς.

Αστυνομικοί του Ισημερινού εισέβαλαν την Παρασκευή στις εγκαταστάσεις της πρεσβείας και τον συνέλαβαν. Αυτή η παραβίαση του διεθνούς δικαίου για τις διπλωματικές αποστολές πυροδότησε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων των δυο κρατών και διεθνή κατακραυγή.

Ο αμερικανός αξιωματούχος κάλεσε παράλληλα τον Ισημερινό να «συνεργαστεί με το Μεξικό για να εξευρεθεί λύση σε αυτή τη διπλωματική διαφορά» κι εξέφρασε ικανοποίηση διότι θα διεξαχθεί συνεδρίαση του διαρκούς συμβουλίου του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) για το ζήτημα εντός της εβδομάδας.

Αξιοσημείωτα, οι δηλώσεις του ΣΕΑ της αμερικανικής προεδρίας Σάλιβαν έγιναν μερικές ώρες αφού ο μεξικανός πρόεδρος Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ διαμαρτυρήθηκε πως η χώρα του αφέθηκε μόνη από μείζονες εμπορικούς και πολιτικούς εταίρους της, πάνω απ’ όλα τις ΗΠΑ και τον Καναδά, στο ζήτημα αυτό. Χαρακτήρισε «αόριστες» και «επαμφοτερίζουσες» τις αντιδράσεις τους.

«Είμαστε οικονομικοί και εμπορικοί εταίροι, είμαστε γείτονες, και η θέση τους είναι πολύ αόριστη ως τώρα», είπε ο πρόεδρος Λόπες Ομπραδόρ στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε χθες το πρωί, αφού παρουσίασε για πρώτη φορά πλάνα της επίθεσης που υπέστη ο επικεφαλής της αποστολής Ρομπέρτο Κανσέκο μέσα στην πρεσβεία.

Ούτε οι Αμερικανοί, ούτε οι Καναδοί «καταδίκασαν την εισβολή και την επίθεση (...) στην πρεσβεία μας», επέμεινε ο αρχηγός του κράτους. Ειδικά ο Καναδάς «έφθασε στο σημείο να πει πως επρόκειτο για ‘φερόμενη’ παραβίαση του διεθνούς δικαίου», κάτι «που δεν αποδεχόμαστε», πρόσθεσε ο κ. Λόπες Ομπραδόρ, αξιώνοντας Ουάσιγκτον και Οτάβα να «εκφραστούν ξεκάθαρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

