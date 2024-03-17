Mε δηκτικό χιούμορ αφέρθηκε στον αντίπαλό του στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια του δείπνου της Λέσχης Γκριντάιρον (Gridiron Club), παράδοσης από το 1880 στην Ουάσιγκτον.

«Ο ένας υποψήφιος είναι υπερβολικά γέρος και διανοητικά ακατάλληλος για να γίνει πρόεδρος. Ο άλλος είμαι εγώ», χαριτολόγησε ο 81χρονος Μπάιντεν, αναφερόμενος στις προσβολές του Τραμπ, ο οποίος έχει επίσης επανειλημμένα υπονοήσει πως θεωρεί ότι ο Δημοκρατικός αντίπαλός του βρίσκεται στα πρόθυρα άνοιας, αν δεν έχει ήδη.

Στο δείπνο παρευρέθησαν περίπου 650 προσκεκλημένοι, ανάμεσα στους οποίους ήταν ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Λίο Βαράντκαρ, ο ιδρυτής της Amazon και ιδιοκτήτης της Washington Post Τζεφ Μπέζος και ο διευθύνων σύμβουλος του TikTok, ο Σου Ζι Τσου, η λειτουργία της πλατφόρμας του οποίου διατρέχει κίνδυνο να απαγορευτεί στις ΗΠΑ με απόφαση του προέδρου.

Η εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ δεν αντέδρασε αμέσως όταν το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς της ζήτησε σχόλιο.

Τραμπ: «Αν δεν εκλεγώ, θα γίνει μακελειό»

Εν τω μεταξύ, κατά τη διάρκεια προεκλογικής εκδήλωσης του κόμματός του στη Βαντέλια, στην πολιτεία Οχάιο (βόρεια),ο αμερικανός πρώην πρόεδρος και υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων στις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου στις ΗΠΑ, χαρακτήρισε την επικείμενη ψηφοφορία «καμπή στην ιστορία της χώρας», προειδοποιώντας για «μακελειό» που υα υποστεί η αμερικανική οικονομία εάν δεν επικρατήσει αυτός στις εκλογές.

«Η 5η Νοεμβρίου θα είναι η πιο σημαντική ημερομηνία στην ιστορία της χώρας μας», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Καυχώμενος πως η νίκη του στην εσωκομματική διαδικασία των Ρεπουμπλικάνων ήταν «η γρηγορότερη που επιτεύχθηκε ποτέ», υπογράμμισε πως απομένουν πάνω από επτά μήνες ως το επαναληπτικό ματς των εκλογών του 2020.

Το χρονικό διάστημα αυτό είναι ολόκληρη «αιωνιότητα» όταν στην εξουσία βρίσκονται «ανίκανοι τύποι» που οδηγούν τη χώρα στον γκρεμό, πέταξε.

Καταφερόμενος εναντίον των σχεδίων «των Κινέζων» να κατασκευάζουν αυτοκίνητα στο Μεξικό και να τα πωλούν σε Αμερικανούς, είπε: «Δεν θα μπορούν να μας πουλάνε αυτά τα οχήματα αν εκλεγώ».

«Αν δεν εκλεγώ εγώ, θα γίνει μακελειό στη χώρα», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, μοιάζοντας να προεξοφλεί ραγδαία επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης. Στάθηκε ειδικά σε αυτές που περιέγραψε ως απειλές για την αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία, που κατ’ αυτόν θα παραμεληθεί αν εκλεγεί ο Τζο Μπάιντεν.

Η ομάδα του τελευταίου αντέδρασε δίνοντας στη δημοσιότητα ανακοίνωση στην οποία χαρακτήρισε τον Ντόναλντ Τραμπ τον «ηττημένο» των προεδρικών εκλογών του 2020, ο οποίος «διπλασιάζει τις απειλές του για πολιτική βία».

«Θέλει κι άλλη 6η Ιανουαρίου», πρόσθεσε η εκστρατεία του Τζο Μπάιντεν, αναφερόμενη στην επίθεση οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο το 2021, «όμως οι Αμερικανοί θα του καταφέρουν νέα εκλογική ήττα τον Νοέμβριο, διότι συνεχίζουν να απορρίπτουν τον εξτρεμισμό του, την κλίση του στη βία, τη δίψα του για εκδίκηση».

Η ρεβάνς των εκλογών του 2020 δεν προξενεί ακριβώς ενθουσιασμό στους ψηφοφόρους στις ΗΠΑ, αν κανείς πιστέψει τις δημοσκοπήσεις, ειδικά λόγω της προχωρημένης ηλικίας των δυο υποψηφίων: ο Τζο Μπάιντεν είναι 81 ετών, ο Ντόναλντ Τραμπ 77. Ωστόσο η σύγκρουση αναγγέλλεται εξαιρετικά σκληρή κι είναι βέβαιο πως δεν θα λείψουν οι επιθέσεις του ενός στον άλλο για τη φυσική και τη διανοητική κατάστασή τους.

