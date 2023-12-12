Οι Χούθι ανέλαβαν την ευθύνη για επίθεση σε νορβηγικό δεξαμενόπλοιο

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης, σύμμαχοι του Ιράν, ανακοίνωσαν σήμερα οτι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του νορβηγικού δεξαμενοπλοίου Strinda, στην τελευταία επιχείρηση που πραγματοποίησαν σε διαμαρτυρία για τους βομβαρδισμούς που διεξάγει το Ισραήλ στη Γάζα.

Η οργάνωση στοχοθέτησε το τάνκερ με μια ρουκέτα αφού το πλήρωμα αρνήθηκε να απαντήσει σε όλες τις προειδοποιήσεις, ανέφερε σε δήλωσή του στην τηλεόραση ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι Γεχία Σαρία.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι Χούθι θα συνεχίσουν να εμποδίζουν πλοία που κατευθύνονται προς ισραηλινά λιμάνια μέχρι να επιτρέψει το Ισραήλ να εισέλθει βοήθεια σε τρόφιμα και φάρμακα στη Λωρίδα της Γάζας - η οποία απέχει περισσότερα από 1.600 χιλιόμετρα από την έδρα των Χούθι στη Σαναά.

Η επίθεση στο δεξαμενόπλοιο Strinda σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 60 ναυτικών μιλίων βόρεια του στενού Μπαμπ αλ-Μαντέμπ που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα και τον Κόλπο του Άντεν γύρω στις 23:00 (ώρα Ελλάδας), δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς. Ένας δεύτερος αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε πως το Strinda μπορούσε να πλεύσει με τις δικές του δυνάμεις μετά την επίθεση.

«Δεν υπήρχαν αμερικανικά πλοία στην περιοχή τη στιγμή της επίθεσης, όμως το (αμερικανικό αντιτορπιλικό) USS Mason ανταποκρίθηκε στο σήμα κινδύνου του M/T Strinda και αυτή τη στιγμή παρέχει βοήθεια», ανακοίνωσε η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή.

Η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά και ζημιές, αλλά όχι θύματα, ανέφεραν σε δήλωσή τους οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις.

Ο εκπρόσωπος των Χούθι ανακοίνωσε πως η οργάνωση κατάφερε τις τελευταίες ημέρες να εμποδίσει τη διέλευση πλοίων, ενεργώντας σε υποστήριξη των Παλαιστινίων.

Το χημικό δεξαμενόπλοιο κατευθύνεται τώρα σε ασφαλές λιμάνι, δήλωσε στο Ρόιτερς η νορβηγική ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου, η Mowinckel Chemical Tankers. Τα 22 μέλη του πληρώματος του Strinda από την Ινδία είναι όλα σώα και αβλαβή, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

