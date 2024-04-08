Στην Κίνα σήμερα ο Σεργκέι Λαβρόφ

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Λαβρόφ έφθασε σήμερα στην Κίνα, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης με σκοπό τη σύσφιγξη των σχέσεων με το Πεκίνο, διπλωματικού και οικονομικού εταίρου-κλειδιού για τη Μόσχα.

Το ρωσικό ΥΠΕΞ ανακοίνωσε μέσω X πως ο κ. Λαβρόφ προσγειώθηκε στο Πεκίνο.

Θα παραμείνει σήμερα και αύριο Τρίτη στην πρωτεύουσα, όπου αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του Ουάνγκ Γι, σύμφωνα με πρότερη ανακοίνωση της Μόσχας.

«Προβλέπεται σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για ορισμένο αριθμό ‘φλεγόντων ζητημάτων’», ανέφερε η ανακοίνωση, με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών να αναφέρεται στην «ουκρανική κρίση» και «στην κατάσταση στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού».

Οι δυο άνδρες «θα συζητήσουν ευρύ φάσμα ζητημάτων που σχετίζονται με τη διμερή συνεργασία, καθώς και με τη συνεργασία στη διεθνή σκηνή», κατά τη ρωσική διπλωματία.

Μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, οι σχέσεις ανάμεσα στη Μόσχα και το Πεκίνο ενισχύθηκαν.

Τον Μάρτιο του 2023, ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ταξίδεψε στη Μόσχα, όπου επαναβεβαίωσαν με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν τη «φιλία χωρίς όρια» ανάμεσα στις δυο χώρες, που καταγγέλλουν αμφότερες τη δυτική ηγεμονία στη διεθνή σκηνή.

Ο Ρώσος πρόεδρος συζήτησε εξάλλου με τον Κινέζο ομόλογό του στο περιθώριο του φόρουμ για τους λεγόμενους νέους δρόμους του μεταξιού στο Πεκίνο τον Οκτώβριο.

Η Κίνα, που παρουσιάζεται ως ουδέτερο μέρος στον πόλεμο στην Ουκρανία, μολονότι έχει μετατραπεί στον βασικό οικονομικό εταίρο της Ρωσίας τα τελευταία δυο χρόνια, συνηγορεί υπέρ πολιτικής ρύθμισης για να τερματιστούν οι εχθροπραξίες.

Η Δύση την καλεί συχνά να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο για να τερματιστεί ο πόλεμος αυτός, αξιοποιώντας την επιρροή της στη Μόσχα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

