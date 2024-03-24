Μόσχα: Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι τέσσερις φερόμενοι ως δράστες της πολύνεκρης επίθεσης

Προφυλακιστέοι για δύο μήνες κρίθηκαν από το περιφερειακό δικαστήριο του Μπασμάνι, στη Μόσχα, οι τέσσερις συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι διέπραξαν την τρομοκρατική επίθεση της Παρασκευής στην αίθουσα συναυλιών Crocus City Hall, στα περίχωρα της Μόσχας, κατά την οποία σκοτώθηκαν 137 άνθρωποι.

Το δικαστήριο τους έκρινε προφυλακιστέους έως τις 22 Μαΐου, εν αναμονή της δίκης τους, η έναρξη της οποίας δεν έχει ακόμη οριστεί. Ως εκ τούτου, η προφυλάκισή τους ενδέχεται να παραταθεί.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι για «τρομοκρατία» αντιμετωπίζουν ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Οι ρωσικές αρχές έχουν αναφέρει ότι κρατούνται 11 άτομα, ανάμεσά τους τέσσερις ένοπλοι που διέφυγαν το βράδυ της επίθεσης, από την αίθουσα συναυλιών και κατευθύνθηκαν προς την περιοχή Μπριάνσκ, περίπου 340 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Μόσχας.

Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, τα ομόματα των δύο εκ των τεσσάρων προφυλακισθέντων είναι Νταλερντζόν Μπαρότοβιτς Μιρζόγιεφ και Σαϊντακράμι Μουροντάλι Ρασαμπαλιζόντα. Ο δεύτερος μάλιστα φέρεται να είναι γεννημένος στο Τατζικιστάν.

Την ευθύνη για την επίθεση ανέλαβε η τζιχαντιστική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν ισχυρίστηκε, χωρίς να παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία, ότι κάποιοι στην Ουκρανία είχαν κάνει προετοιμασίες για να βοηθήσουν τους τρομοκράτες να περάσουν τα ρωσικά σύνορα. Το Κίεβο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση.

