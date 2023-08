Μόσχα: Έκρηξη σε εργοστάσιο που εξοπλίζει τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας - Τουλάχιστον 35 τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο οπτικών-μηχανολογικών μηχανών στην πόλη Σέργκιεφ Ποσάντ, 50 χλμ βορειοανατολικά της Μόσχας, την Τετάρτη, τραυματίζοντας τουλάχιστον 35 άτομα, όπως μεταδίδει το Reuters που επικαλείται το ΤASS..

Sergiyev Posad, #Moscow region. According to Mash, a warehouse with pyrotechnics on the territory of a factory exploded. pic.twitter.com/B9VkE9TQEB

Το εργοστάσιο στο Sergiev Posad παράγει οπτικό εξοπλισμό, με πελάτες του τις ρωσικές δυνάμεις ασφαλείας.

Ωστόσο, το TASS που επικαλείται τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναφέρει ότι δεν υποψιάζονται ότι η έκρηξη προκλήθηκε από επίθεση ουκρανικού drone, πολλά από τα οποία έλαβαν χώρα στη Μόσχα και στη γύρω περιοχή τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες.

A huge explosion was reported in Zagorskiy Optical and Mechanical plant near Moscow



The factory had contracts with the Russian Ministry of Defense. It is part of Shvabe Holding, which is producing sights, thermal imagers, laser rangefinders, and other similar products.… pic.twitter.com/BTPMd8cxvy