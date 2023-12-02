Σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει το Μόναχο με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι πτήσεις του αεροδρομίου.

Όπως μεταδίδει το Associated Press εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το αεροδρόμιο θάφτηκε κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν θα λειτουργήσει μέχρι και το πρωί της Κυριακής.

Την ίδια ώρα, έντονη κακοκαιρία πλήττει επίσης την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχία.

Επίσης αεροδρόμια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ελβετικής οικονομικής πρωτεύουσας, της Ζυρίχης, ανακοίνωσαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω καιρικών συνθηκών.

Meanwhile in Munich ❄️✈️



📹 schoko131 pic.twitter.com/RHemPHNGk3 — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) December 2, 2023

Την ίδια στιγμή σταμάτησαν και τα τρένα από και προς τον κεντρικό σταθμό του Μονάχου, όπως ανακοίνωσε ο εθνικός σιδηρόδρομος της Γερμανίας, συμβουλεύοντας τους επιβάτες να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τη διαδρομή τους.

Το πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε ότι ορισμένοι επιβάτες στο Μόναχο και στην κοντινή πόλη Ουλμ πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής σε τρένα λόγω της στάσης.

Στο Μόναχο, δεν λειτουργούσαν λεωφορεία ή τραμ από το απόγευμα του Σαββάτου, ανακοίνωσε η τοπική αρχή διέλευσης. Ορισμένες γραμμές του μετρό και των περιφερειακών τρένων επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.