Χιονοθύελλα «έθαψε» το αεροδρόμιο του Μονάχου – Χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες και σε σταθμούς τρένων (βίντεο)

Το αεροδρόμιο θάφτηκε κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν θα λειτουργήσει μέχρι και το πρωί της Κυριακής

Μόναχο

Σφοδρή χιονοθύελλα πλήττει το Μόναχο με αποτέλεσμα να ακυρωθούν όλες οι πτήσεις του αεροδρομίου.

Όπως μεταδίδει το Associated Press εκατοντάδες πτήσεις ακυρώθηκαν από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου με αποτέλεσμα χιλιάδες επιβάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στους τερματικούς σταθμούς.

Το αεροδρόμιο θάφτηκε κυριολεκτικά στο χιόνι και δεν θα λειτουργήσει μέχρι και το πρωί της Κυριακής.

Την ίδια ώρα, έντονη κακοκαιρία πλήττει επίσης την Αυστρία, την Ελβετία και την Τσεχία.

Επίσης αεροδρόμια στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ελβετικής οικονομικής πρωτεύουσας, της Ζυρίχης, ανακοίνωσαν  καθυστερήσεις και ακυρώσεις λόγω καιρικών συνθηκών.

Την ίδια στιγμή σταμάτησαν και τα τρένα από και προς τον κεντρικό σταθμό του Μονάχου, όπως ανακοίνωσε ο εθνικός σιδηρόδρομος της Γερμανίας, συμβουλεύοντας τους επιβάτες να καθυστερήσουν ή να αλλάξουν τη διαδρομή τους.

Το πρακτορείο ειδήσεων dpa μετέδωσε ότι ορισμένοι επιβάτες στο Μόναχο και στην κοντινή πόλη Ουλμ πέρασαν το βράδυ της Παρασκευής σε τρένα λόγω της στάσης.

Στο Μόναχο, δεν λειτουργούσαν λεωφορεία ή τραμ από το απόγευμα του Σαββάτου, ανακοίνωσε η τοπική αρχή διέλευσης. Ορισμένες γραμμές του μετρό και των περιφερειακών τρένων επηρεάστηκαν επίσης από τις καιρικές συνθήκες.

