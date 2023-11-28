Σχεδόν 2.500 άνθρωποι διασώθηκαν έπειτα από χιονοθύελλα στην περιφέρεια της Οδησσού, στη νότια Ουκρανία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Όλεχ Κίπερ, ο οποίος διευκρίνισε ότι 313 οικισμοί στην περιοχή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας.

Η περιφέρεια της Οδησσού, η οποία βρίσκεται στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας, πλήττεται από σφοδρές χιονοθύελλες από την Κυριακή, που είχαν ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό οχημάτων και τη διακοπή της ηλεκτροδότησης.

Συνολικά "849 οχήματα ρυμουλκήθηκαν, μεταξύ των οποίων 24 λεωφορεία και 17 ασθενοφόρα", διευκρίνισε ο Κίπερ σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

Όλοι όσοι είχαν εγκλωβιστεί στο χιόνι από τότε που άρχισε η χιονοθύελλα έχουν τώρα διασωθεί, πρόσθεσε.

Δέκα νεκροί - 23 τραυματίες

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις χιονοθύελλες που σημειώθηκαν στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας Ιχόρ Κλιμένκο.

"Ως αποτέλεσμα της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, 10 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις περιφέρειες της Οδησσού, του Χαρκόβου, του Μικολάιφ και του Κιέβου", διευκρίνισε ο Κλιμένκο σε ανάρτησή του στην εφαρμογή Telegram.

"Είκοσι τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων δύο παιδιά", πρόσθεσε.

Σε συνολικά 411 κοινότητες σε 11 περιφέρειες έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση και πάνω από 1.500 οχήματα χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν από τα χιόνια, σύμφωνα με τον ίδιο.

Νωρίτερα ο κυβερνήτης της Οδησσού Όλεχ Κίπερ είχε ανακοινώσει ότι σχεδόν 2.500 άνθρωποι διασώθηκαν έπειτα από χιονοθύελλα στην περιφέρεια της Οδησσού και ότι 313 οικισμοί στην περιοχή δεν έχουν ηλεκτρικό ρεύμα λόγω της κακοκαιρίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.