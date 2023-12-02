Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

«Περπατώντας στον αέρα» - Δείτε το θεαματικό βίντεο με μια κοπέλα που άφησε το skydiving για το... χορό

Η κοπέλα, που κάνει skydiving, νομίζει κανείς ότι μερικές στιγμές "περπατάει στον αέρα"

skydiving

Viral έχει γίνει το βίντεο με μια άγνωστη κοπέλα που χορεύει με χάρη στον «αέρα». Η κοπέλα, που κάνει skydiving, νομίζει κανείς ότι μερικές στιγμές "περπατάει στον αέρα".

Είναι ενδεικτικό ότι το βίντεο έχει 6,7 εκατ. προβολές και 92,6 χιλιάδες "μού αρέσει"/ 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark