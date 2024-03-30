Η αστυνομία στη γερμανική πόλη του Μονάχου έχει αναπτύξει περισσότερες αστυνομικές δυνάμεις για την ασφάλεια κατά τη διάρκεια του αγώνα της Bundesliga μεταξύ Μπάγερν Μονάχου και Μπορούσια Ντόρτμουντ το Σάββατο.

Η αυξημένη παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας έρχεται αφότου η αστυνομία έλαβε πληροφορία την Παρασκευή ότι κυκλοφόρησαν εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να δείχνουν έναν στόχο να τοποθετείται σε θεατές έξω από το γήπεδο.

«Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα στοιχεία για κίνδυνο»

Η εικόνα φέρεται να δημιουργήθηκε από την τρομοκρατική ομάδα ISIS-K , παρακλάδι του αυτοαποκαλούμενου «Ισλαμικού Κράτους» που εδρεύει στο Αφγανιστάν.

Η ομάδα ανέλαβε την ευθύνη για τη θανατηφόρα επίθεση το περασμένο Σαββατοκύριακο σε αίθουσα μουσικής έξω από τη Μόσχα .

Ένας εκπρόσωπος του αστυνομικού τμήματος του Μονάχου είπε στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa ότι αξιολόγησαν τη φωτογραφία το βράδυ της Παρασκευής μαζί με το περιφερειακό τμήμα ερευνών και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχαν συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν κίνδυνο.

Για ένα παιχνίδι τέτοιας σημασίας, κανονικά θα αναπτυχθούν 300 έως 500 αστυνομικοί.

«Τώρα αυξάνουμε αυτόν τον αριθμό», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αγώνες Μπάγερν- Ντόρτμουντ είναι γνωστοί ως «Der Klassiker» λόγω της μακροχρόνιας αντιπαλότητάς τους για την υπεροχή στο γερμανικό ποδόσφαιρο.

Απειλή τρομοκρατίας σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα

Η Γερμανίδα υπουργός Εσωτερικών Νάνσι Φέιζερ δήλωσε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ότι η Γερμανία θα εισαγάγει προσωρινούς ελέγχους σε όλα τα σύνορά της για το Euro 2024 μετά την τρομοκρατική επίθεση στη Μόσχα.

Ακόμη και πριν από την επίθεση στη Μόσχα, η Γερμανία και η Γαλλία συμφώνησαν να αναπτύξουν προσωπικό ασφαλείας για την ενίσχυση της ασφάλειας στη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι.

