Η Μολδαβία ανακοίνωσε σήμερα πως παρέλαβε ραντάρ επιτήρησης από τη γαλλική εταιρεία Thales, κάνοντας το πρώτο βήμα για την απόκτηση συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας.

Ο υπουργός Άμυνας Ανατόλι Νοσάτι είπε ότι το σύστημα επιτήρησης θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τον εναέριο χώρο ολόκληρης της χώρας, η οποία συνορεύει με την Ουκρανία και τη Ρουμανία.

«Δεν διαθέτουμε αντιαεροπορική άμυνα, ούτε πυραύλους, ούτε αεροσκάφη. Το επόμενο βήμα είναι ένα σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας για υποδομές ζωτικής σημασίας, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, των σταθμών παραγωγής ενέργειας, κλπ. Αυτή είναι μόνο η αρχή», τόνισε ο πρωθυπουργός της Μολδαβίας Ντορίν Ρετσεάν.

Από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, καταγράφηκαν τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις που συντρίμμια πυραύλων έπεσαν στο βόρειο τμήμα της χώρας.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μολδαβίας Νίκου Ποπέσκου χαιρέτισε την απόκτηση ραντάρ επιτήρησης, υπογραμμίζοντας ότι απώτερος σκοπός είναι «να οικοδομήσουμε ένα μέλλον με περισσότερη ασφάλεια και ευημερία ενός της ευρωπαϊκής οικογένειας». Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε προ ημερών την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Μολδαβία και την Ουκρανία.

Οι σχέσεις της Μολδαβίας με τη Ρωσία έχουν επιδεινωθεί στη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, τον οποίο το Κισινάου έχει καταδικάσει απερίφραστα.

