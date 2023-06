«Θαύμα» με νεκρή καλόγρια που δεν λιώνει στο Μιζούρι των ΗΠΑ – Ουρές πιστών στην εκκλησία (βίντεο-φωτογραφίες) 

Πλήθος πιστών συρρέει τις τελευταίες ημέρες στην μικρή πόλη Γκάουερ του Μιζούρι των ΗΠΑ για να προσκυνήσουν την σορό της αδελφή Ουλελμίνα – ιδρύτριας του τάγματος των Βενεδικτίνων της Μαρίας – η οποία πέθανε το 2019 και το λείψανό της παραμένει σχεδόν άθικτο.

Hundreds of people have traveled to a monastery in rural Missouri to view a nun's body which appears to show no signs of decay approximately four years after her death, according to the Catholic News Agency https://t.co/UWjerfdNII pic.twitter.com/SwN1K4KGxj