ΝΑΤΟ: Η Δύση «παγώνει» τα όνειρα του Κιέβου – Όχι σε ένταξη στη Συμμαχία εν καιρώ πολέμου

Μπορεί στο Όσλο αυτές τις μέρες η θερμοκρασία να είναι καλή, φθάνοντας και τους 20 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στη νορβηγική πρωτεύουσα τα όνειρα του Κιέβου για κάτι «χειροπιαστό» όσον αφορά την ένταξή του στη συμμαχία φαίνεται να «παγώνουν» από τη Δύση.

Οι περισσότεροι ηγέτες της Συμμαχίας συμφωνούν σε «αναβαθμισμένη σχέση», αλλά δεν έχουν τη διάθεση να ρισκάρουν να προκαλέσουν μια πυρηνική δύναμη όπως η Ρωσία.

Αίσθηση προκάλεσε η προσέγγιση της Γερμανίδας υπ. Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, η οποία δήλωσε από το Όσλο ότι ναι μεν προφανώς «ισχύει η πολιτική των ανοιχτών θυρών» στο ΝΑΤΟ, ταυτόχρονα όμως, όπως είπε, «βρισκόμαστε εν μέσω του πολέμου και άρα δεν μπορώ να μιλήσω για μια ένταξη νέου μέλους (της Ουκρανία) στο ΝΑΤΟ».

