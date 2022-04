Πολλές δεκάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν χθες Τετάρτη το βράδυ στην πόλη Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν, στις βόρειες ΗΠΑ, μετά τη δημοσίευση ενός βίντεο που δείχνει έναν λευκό αστυνομικό να σκοτώνει έναν νεαρό Αφροαμερικανό.

Σε ένα από τα τέσσερα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε στις 4 Απριλίου, φαίνεται ένας αστυνομικός να είναι ξαπλωμένος πάνω στην πλάτη του 26χρονου Πάτρικ Λιόγια και στη συνέχεια να τον πυροβολεί, κατά πώς φαίνεται, στο κεφάλι.

Τα βίντεο που δόθηκαν στη δημοσιότητα τραβήχτηκαν από την κάμερα που έχει το περιπολικό, από αυτή που είχε πάνω του ο αστυνομικός και από μια κάμερα ασφαλείας που είχε τοποθετήσει ένας γείτονας.

Σε αυτά φαίνεται ο Λιόγια να βγαίνει από το αυτοκίνητο του, αφού τον σταμάτησαν για έλεγχο οι αστυνομικοί, και να ρωτά «τι έκανα;» την ώρα που ο αστυνομικός του ζητά επίμονα το δίπλωμά του και του ζητά να επιστρέψει στο όχημά του.

Ο Λιόγια φαίνεται να υπακούει στις εντολές του αστυνομικού, αλλά μετά κλείνει την πόρτα του οδηγού και προσπαθεί να αποχωρήσει από το σημείο, προβάλλοντας αντίσταση στους αστυνομικούς που προσπαθούσαν να του περάσουν χειροπέδες.

Έπειτα από ένα σύντομο κυνηγητό ο Λιόγια και ο αστυνομικός πέφτουν κάτω στο χορτάρι και φαίνεται να παλεύουν καθώς ο Αφροαμερικανός προσπαθεί να αποσπάσει το τέιζερ του αστυνομικού.

