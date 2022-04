Το ποδόσφαιρο της Κολομβίας θρηνεί… Ο Φρέντι Ρινκόν έφυγε από τη ζωή τα ξημερώματα υποκύπτοντας στα τραύματα που είχε από σοβαρό τροχαίο το πρωί της Δευτέρας.

Ο 55χρονος παλαίμαχος άσος είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση, όταν το αυτοκίνητο του συγκρούστηκε με λεωφορείο. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε με τους υπεύθυνους του νοσοκομείου να κάνουν γνωστό τον θάνατό του, «παρά τις μεγάλες προσπάθειες που έγιναν από τους γιατρούς», όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση του νοσοκομείου.

Ο Ρινκόν είχε αγωνιστεί στην Ευρώπη με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης από το 1995 μέχρι και το 1997 και αργότερα με τη Νάπολι. Ήταν 84 φορές διεθνής με την εθνική ομάδα της Κολομβίας από το 1990 μέχρι και το 2000 με συμμετοχές σε τρία Παγκόσμια Κύπελλα και τρία Κόπα Αμέρικα.

We join together with many in the world of football to remember Freddy Rincon.



Our sincere condolences go to his loved ones, former teammates and fans from the clubs he played for, and of the @FCFSeleccionCol national team who he represented at three World Cups.



Rest in Peace. pic.twitter.com/tJGTAKdnNm