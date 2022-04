Ισχυρό πλήγμα δέχτηκε τα ξημερώματα η ρωσική «ναυαρχίδα» της Μαύρης Θάλασσας, Moskva, μετά από έκρηξη στο κατάστρωμά της, όπου φυλάσσονταν πυρομαχικά.

Όπως παραδέχτηκε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, το πλοίο έχει υποστεί «σοβαρές ζημιές».

«Τα πυρομαχικά του καταδρομικού Moskva πυροδοτήθηκαν ως αποτέλεσμα πυρκαγιάς στο πολεμικό πλοίο», ανέφερε χαρακρητιστικά συμπληρώνοντας ότι όλο το πλήρωμα έχει απομακρυνθεί και τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται.

The head of the #Odessa regional administration, Maxim Marchenko, confirms the information that the #Russian missile cruiser "Moskva" was attacked by "Neptune" anti-ship missiles and got serious damage. pic.twitter.com/N9jovoEp66