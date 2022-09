ΕΕ: Η στήριξη στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη - Θύελλα αντιδράσεων κατά Πούτιν

Θύελλα αντιδράσεων στην Ευρώπη προκαλούν οι ανακοινώσεις του προέδρου της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, με το οποίο προανήγγειλε μερική επιστράτευση και απείλησε την Δύση με πόλεμο.

Σε έντονο ύφος ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα μέσω twitter προς τον Ρώσο πρόεδρο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται στο πλευρό της Ουκρανίας.

«Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε επιστράτευση ανήμερα της Παγκόσμιας Ημέρας Ειρήνης ενώ οι χώρες μέλη του ΟΗΕ εργάζονται για συνεργασία, ασφάλεια και ευημερία. Σε αυτό τον πόλεμο υπάρχει μόνο ένας επιτιθέμενος η Ρωσία και μόνο μια χώρα που δέχεται επίθεση, η Ουκρανία. Η στήριξη της ΕΕ στην Ουκρανία παραμένει ακλόνητη», έγραψε ο Σαρλ Μισέλ.

