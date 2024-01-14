Την επομένη της ανάληψης των καθηκόντων του, ο νέος υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας Στεφάν Σεζουρνέ διαβεβαίωσε χθες Σάββατο την ουκρανική κυβέρνηση πως το Παρίσι θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει την Ουκρανία στον πόλεμο απέναντι στους ρώσους εισβολείς.

«Παρά τις πολλαπλασιαζόμενες κρίσεις, η Ουκρανία είναι και θα παραμείνει προτεραιότητα για τη Γαλλία», τόνισε ο Στεφάν Σεζουρνέ κατά την επίσκεψή του στο Κίεβο. «Στην Ουκρανία διακυβεύονται οι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και οι αξίες της Ευρώπης, καθώς και τα συμφέροντα ασφαλείας του γαλλικού λαού», εξήγησε ο γάλλος ΥΠΕΞ μετά τη συνάντησή του με τον ουκρανό ομόλογό του Ντμίτρο Κουλέμπα.

Σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν επίσης για τις φιλοδοξίες της Ουκρανίας να ενταχθεί στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ. «Το μέλλον της Ουκρανίας είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση», υπογράμμισε ο Σεζουρνέ σε κοινή συνέντευξη Τύπου, καθώς σε λίγες εβδομάδες θα συμπληρωθούν δύο χρόνια από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

Στον απόηχο ακόμη ενός μπαράζ ρωσικών επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε εκ νέου τη Δύση να εμποδίσει την εξαγωγή προϊόντων στη Ρωσία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή όπλων. «Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι πολλά εξαρτήματα δυτικής κατασκευής έχουν βρεθεί κατ’ επανάληψη σε ρωσικούς πυραύλους που εκτοξεύτηκαν πάνω από τα κεφάλια των Ουκρανών», σημείωσε ο Κουλέμπα.

Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας διαβεβαίωσε ότι το Παρίσι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι του για να διασφαλίσει ότι το νέο πακέτο οικονομικής ενίσχυσης της Ουκρανίας θα εγκριθεί στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες την 1η Φεβρουαρίου. Τα κεφάλαια αφορούν επίσης μακροπρόθεσμες επενδύσεις της Ουκρανίας στους τομείς των υποδομών και της ενεργειακής μετάβασης, συμπλήρωσε.

Η προσεχής σύνοδος κορυφής της ΕΕ αποτέλεσε επίσης θέμα συζήτησης κατά τη συνάντηση του Σεζουρνέ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η γαλλική πλευρά ανέφερε ότι συζητήθηκαν επίσης οι αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας γνωστοποίησε πως ο Στεφάν Σεζουρνέ αναμένεται το απόγευμα της Κυριακής στο Βερολίνο, όπου θα έχει συνομιλίες με την επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας Αναλένα Μπέρμποκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

