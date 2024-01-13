«Ο αριθμός των θανάτων σε τέτοια μεγάλη κλίμακα, η καταστροφή» και «ο πόνος των τελευταίων 100 ημερών» από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς είναι «μια κηλίδα στην κοινή μας ανθρωπιά», δήλωσε ο επικεφαλής της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA).

«Έχουν περάσει 100 ημέρες από τότε που ξεκίνησε αυτός ο καταστροφικός πόλεμος, σκοτώνοντας και εκτοπίζοντας ανθρώπους στη Γάζα, μετά από τις φρικτές επιθέσεις της Χαμάς και άλλων οργανώσεν εναντίον του λαού στο Ισραήλ. Ήταν εκατό μέρες κακουχίας και αγωνίας για τους ομήρους και τις οικογένειές τους», σνέφερε ο Φιλίπ Λαζαρινί σε ανακοίνωση που εξέδωσε ενώ βρισκόταν σε παλαιστινιακό έδαφος.

Αυτό που περνά ο πληθυσμός της Λωρίδας της Γάζας «είναι αφόρητο, με μια μάχη ενάντια στον χρόνο ενάντια στην πείνα», προειδοποίησε ο ανώτερος αξιωματούχος του ΟΗΕ.

«Η κατάσταση των παιδιών είναι ιδιαίτερα αποκαρδιωτική. Θα χρειαστούν χρόνια για να θεραπευτεί μια ολόκληρη γενιά τραυματισμένων παιδιών», σημείωσε.

Ο Λαζαρινί ζήτησε επίσης να μείνουν μακριά από εμπόλεμες συγκρούσεις κτίρια όπως νοσοκομεία ή εγκαταστάσεις της UNRWA. Αυτές οι υποδομές «δεν πρέπει ποτέ να χρησιμοποιούνται από κανένα μέρος για στρατιωτικούς σκοπούς», ανέφερε

Όπως είπε, 146 εργαζόμενοι της UNRWA έχουν σκοτωθεί από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

