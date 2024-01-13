Το Ισραήλ κατηγόρησε σήμερα Σάββατο τη Χαμάς ότι σχεδίαζε μια επίθεση στην ισραηλινή πρεσβεία στη Σουηδία, στο πλαίσιο μιας επέκτασης των ενεργειών της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης στην Ευρώπη, όπου οι αρχές έχουν ανακοινώσει τη σύλληψη πολλών υπόπτων τον περασμένο μήνα.

Σε μια ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τις συλλήψεις που ανακοινώθηκαν από τις αρχές της Δανίας, της Γερμανίας και της Σουηδίας, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ έδωσε στη δημοσιότητα το όνομα ενός φερόμενου μέλους του δικτύου της Χαμάς στη Σουηδία, χωρίς να διευκρινίσει αν τελεί υπό κράτηση.

Δεν υπήρξε άμεση απάντηση από τη Χαμάς, η οποία στο παρελθόν έχει αναφέρει ότι η πολιτική της είναι να περιοριστούν οι επιθέσεις στο Ισραήλ, την κατεχόμενη Δυτική Όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, όλα τα εδάφη όπου επιδιώκει ένα παλαιστινιακό κράτος.

Το σουηδικό υπουργείο Εξωτερικών αρνήθηκε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη αναφορά της πρεσβείας του Ισραήλ, ωστόσο αρκέστηκε σε μια λιτή ανακοίνωση που ανέφερε ότι: «Η Σουηδία λαμβάνει πολύ σοβαρά τις δεσμεύσεις της βάσει της Σύμβασης της Βιέννης για την προστασία των ξένων αντιπροσώπων».

Η ανακοίνωση της Μοσάντ ανέφερε ότι μια πολυεθνική έρευνα έλαβε πληροφορίες ότι το δίκτυο της Χαμάς έλαβε εντολές από ένα διοικητήριο ομάδας στον Λίβανο και είχε «πρόθεση να επιτεθεί στην πρεσβεία του Ισραήλ στη Σουηδία, να προμηθευτεί αλεξίπτωτα πλαγιάς ώστε να το χρησιμοποιήσουν μέλη εγκληματικών οργανώσεων στην Ευρώπη».

Η Χαμάς χρησιμοποίησε αλεξίπτωτα πλαγιάς στην αιματηρή επίθεσή της στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου, η οποία πυροδότησε τον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

