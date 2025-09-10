Μήνυμα Ρούτε προς Πούτιν: Θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό των εδαφών του ΝΑΤΟ

Η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν «απολύτως ριψοκίνδυνη», δήλωσε την Τετάρτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, προσθέτοντας ότι δεν έχει ακόμη γίνει πλήρης αξιολόγηση του περιστατικού.

«Είτε ήταν σκόπιμο είτε όχι, είναι απολύτως επικίνδυνο. Αλλά η πλήρης αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη», δήλωσε ο Ρούτε, όπως μεταδίδει το Reuters.

«Προς τον Πούτιν, το μήνυμά μου είναι σαφές. Σταματήστε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Σταματήστε να παραβιάζετε τον συμμαχικό εναέριο χώρο. Και να ξέρετε ότι είμαστε έτοιμοι, ότι είμαστε σε εγρήγορση και ότι θα υπερασπιστούμε κάθε εκατοστό του εδάφους του ΝΑΤΟ».

Η Μόσχα αρνήθηκε την ευθύνη για το περιστατικό.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

Η Πολωνία χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους της, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας στο κοινοβούλιο, μετά την κατάρριψη των ρωσικών drones.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ότι μεγάλο αριθμός των drones προήλθαν από τη Λευκορωσία και ότι 4 drones καταρρίφθηκαν.

Το τελευταίο drone καταρρίφθηκε στις 6.45 το πρωί, τοπική ώρα, είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας και πως ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.