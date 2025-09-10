Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, ο πιστός ηγέτης που επέλεξε ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν για να είναι ο πέμπτος πρωθυπουργός της Γαλλίας μέσα σε δύο χρόνια, ανέλαβε τα καθήκοντά του σήμερα Τετάρτη την ίδια ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη εκτεταμένες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις φανερώνοντας την πολιτική κρίση που εξακολουθεί να υπάρχει στη χώρα.

Ο συντηρητικός Λεκορνί, προστατευόμενος του Μακρόν, ο οποίος πρόσφατα διετέλεσε υπουργός Άμυνας, έφτασε στην πρωθυπουργική κατοικία το μεσημέρι, όπου συναντήθηκε με τον πρώην πρωθυπουργό Φρανσουά Μπαϊρού.

Σε σημερινές του δηλώσεις ο Λεκορνί υποστήριξε ότι η νέα του κυβέρνηση θα πρέπει να είναι δημιουργική και να συνομιλεί με τα κόμματα της αντιπολίτευσης προσθέτοντας ότι ίσως χρειαστεί να υπάρξει και αλλαγή στις πολιτικές.

«Πρέπει να υπάρξουν αλλαγές - όχι μόνο ως προς τη μορφή ή τη μέθοδο, αλλά και ως προς την ουσία», δήλωσε στην τελετή παράδοσης. «Δεν θα κάνω μεγάλη ομιλία σήμερα. Από σήμερα το απόγευμα, θα συναντηθώ με μέλη από τα μεγαλύτερα πολιτικά κόμματα και τις επόμενες ημέρες, θα έχω την ευκαιρία να εξηγήσω ενώπιον του γαλλικού λαού τι ακριβώς επιθυμώ», είπε.

Πρώτος στόχος του Λεκορνί είναι να στείλει ένα πλήρες προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026 στο κοινοβούλιο έως τις 7 Οκτωβρίου, αν και υπάρχει κάποιο περιθώριο ελιγμών μέχρι τις 13 Οκτωβρίου.

Οι αντιδράσεις στον διορισμό του Λεκορνί την Τρίτη μαρτυρούν τις σοβαρές προκλήσεις με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπος πριν καλά καλά αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Τα κόμματα συμφωνούν σε γενικές γραμμές στην ανάγκη μείωσης του ελλείμματος της Γαλλίας, το οποίο έφτασε στο 5,8% του ΑΕΠ το 2024, αλλά όχι στο πώς θα γίνει αυτό.

Ενώ η ακροαριστερά δήλωσε ότι θα επιδιώξει να ανατρέψει τον Λεκορνί με άμεση πρόταση μομφής, τελικά το ακροδεξιό κόμμα της Μαρίν Λεπέν, Εθνική Συσπείρωση έδειξε αν και διστακτικά πρόθυμη να συνεργαστεί μαζί της για τον προϋπολογισμό - εφόσον ικανοποιηθούν οι δημοσιονομικές του απαιτήσεις.

Ο άλλος δρόμος που μπορεί να επιλέξει ο Λεκορνί για την ψήφιση του προϋπολογισμού περιλαμβάνει την ένωση των Σοσιαλιστών, οι οποίοι θέλουν να μετριάσουν τις περικοπές στον προϋπολογισμό και να φορολογήσουν τους πλούσιους, με τους Ρεπουμπλικάνους, οι οποίοι είναι κατηγορηματικά αντίθετοι σε οποιεσδήποτε αυξήσεις φόρων.

Ο Μακρόν, σε μια ασυνήθιστη κίνηση, τηλεφώνησε στον ηγέτη του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ την Τρίτη για να του πει ότι δεν θα διορίσει έναν αριστερό πρωθυπουργό. Την Τετάρτη, ο Φορ φάνηκε να αφήνει την πόρτα μισάνοιχτη για συνεργασία με τον Λεκορνί, ενώ παράλληλα δήλωσε ότι θα υποστήριζε μια πρόταση μομφής αν θεωρούσε ότι η κυβέρνηση δεν έλαβε υπόψη τις δημοσιονομικές της προτεραιότητες.

Πηγή: skai.gr

