Συναγερμός σήμανε την Κυριακή στις αρχές, για τη διάσωση οχτώ ορειβατών στον Ταΰγετο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση για την απομάκρυνση των ορειβατών, οι οποίοι βρίσκονται σε δύσβατο σημείο σε μεγάλο υψόμετερο, και συγκεκριμένα στην κορυφή του προφήτη Ηλία, σε υψόμετρο άνω των 2.400 μέτρων. Ένας τουλάχιστον εκ των ορειβατών είναι τραυματισμένος.

Οι ορειβάτες μεταβαίνουν οι ίδιοι σε προσβάσιμο σημείο, για τη διακομιδή τους με ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση μετέχουν 41 πυροσβέστες που κινούνται προς το σημείο από την 1η και την 6η ΕΜΑΚ και την 9η ΕΜΟΔΕ. Συνδράμει και drone.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη 1 το μεσημέρι η Πυροσβεστική Υπηρεσία έλαβε κλήση για ομάδα ορειβατών που αντιμετώπιζε πρόβλημα στην περιοχή. Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 4 οχήματα και 8 πυροσβέστες, καθώς σπεύδουν στο σημείο και ομάδες της ΕΜΟΔΕ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.