Η Πολωνία εντόπισε επτά drones και τμήματα ενός πυραύλου μετά την εισβολή drones στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια της νύχτας, δήλωσε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών Καρολίνα Γκαλέτσκα σε συνέντευξη Τύπου.

«Επτά drones και συντρίμμια ενός πυραύλου άγνωστης προέλευσης βρέθηκαν», δήλωσε η Γκαλέτσκα.

Ένα σπίτι κι ένα αυτοκίνητο υπέστησαν ζημιές στο ανατολικό τμήμα της χώρας, πρόσθεσε η Γκαλέτσκα, επικαλούμενη προσωρινό απολογισμό.

Υπενθυμίζεται ότι ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ έκανε λόγο σήμερα για «μεγάλης κλίμακας πρόκληση», μετά την αναχαίτιση πολλών «ρωσικών drones» που εισήλθαν στον πολωνικό εναέριο χώρο κατά τη διάρκεια επίθεσης της Μόσχας εναντίον της δυτικής Ουκρανίας.

Η Πολωνία χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους της, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας στο κοινοβούλιο, μετά την κατάρριψη των ρωσικών drones.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ότι μεγάλο αριθμός των drones προήλθαν από τη Λευκορωσία και ότι 4 drones καταρρίφθηκαν.

Το τελευταίο drone καταρρίφθηκε στις 6.45 το πρωί, τοπική ώρα, είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας και πως ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

