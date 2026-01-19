Super League: Άνετο πέρασμα του Λεβαδειακού από το Αγρίνιο, 1-3 τον Παναιτωλικό

Σαν ξέφρενο φορτηγό δίχως στάσεις μοιάζει να είναι ο Λεβαδειακός, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να περνάει αέρα από την έδρα του Παναιτωλικού και με 1-3 πανηγύρισε ακόμη μία νίκη, που τον οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στο να κλειδώσει την 4άδα και την εκπλήρωση του ευρωπαϊκού του ονείρου.

Με εμφατική τριάρα, χάρη στα γκολ των Κωστή (3’), Μπάλτσι (10’) και Λιάγκα (45’) από το πρώτο κιόλας ημίχρονο, η ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου καθάρισε ουσιαστικά το ματς, με τους Αγρινιώτες απλώς να μειώνουν σε 3-1 στο 63ο λεπτό από την προσπάθεια του Ενκολόλο.

Ο Λεβαδεικός πλέον χτίζει μία διαφορά εννέα βαθμών από τον Παναθηναϊκό, ο οποίος βέβαια έχει παιχνίδι λιγότερο και ξεκινάει να εδραιώνεται στην 4άδα της βαθμολογίας.

Στο μυαλό των κόουτς:

Ο Γιάννης Αναστασίου επέλεξε να παρατάξει τον Παναιτωλικό με σύστημα 4-3-3 με τον Κουτσερένκο κάτω από τα δοκάρια. Στην άμυνα τοποθετήθηκαν οι Μαυρίας, Κόγιτς, Σιέλης και Μανρίκε, ενώ στα χαφ βρέθηκαν οι Εσταμπάν, Μπουχαλάκης και Ματσάν. Αριστερά στην επίθεση αγωνίστηκε ο Ενκολόλο, δεξιά ο Μίχαλακ και στην κορυφή ο Άλεξιτς.

Από την απέναντι πλευρά ο Νίκος Παπαδόπουλος επέλεξε το 4-2-3-1 για σύστημα του Λεβαδειακού με τον Λοντίγκιν στα γκολπόστ. Στην άμυνα αγωνίστηκαν οι κλασικοί Βήχος, Μάγκνουσον, Λιάγκας και Τσάπρας, με τους Κωστή και Τσοκάι στα χαφ. Έναν πιο προωθημένο ρόλο μπροστά τους ανέλαβε ο Μπάλτσι, με τον Λαγιούς να αναλαμβάνει το αριστερό άκρο της επίθεσης, τον Παλάσιος το δεξί και τον Πεδρόσο να μπαίνει μόνος του στην κορυφή.

Το ματς:

Γκολ με το καλημέρα πανηγύρισε ο Λεβαδειακός που μπήκε αφηνιασμένος μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Μετά από μία εκτέλεση κόρνερ από τα αριστερά, η άμυνα του Παναιτωλικού δεν έδιωξε σωστά, με την μπάλα να καταλήγει στα πόδια του Μπάλτσι. Αυτός δίχως να το σκεφτεί δεύτερη φορά εκτέλεσε στην κίνηση και με μαγικό τρόπο έγραψε το 1-0 στο 3ο λεπτό της αναμέτρησης.

Η φόρα του Λεβαδειακού δεν σταμάτησε εκεί, με την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου να μην βγάζει το μαχαίρι από τα δόντια και στο 10ο λεπτό διπλασίασε τα τέρματα της. Μετά από καταπληκτική κυκλοφορία της μπάλας ο Παλάσιος έκανε ένα επικίνδυνο γύρισμα από τα δεξιά. Ο Κουτσερένκο έδιωξε την μπάλα, όμως την έστειλε πάνω στον Μπάλτσι και αυτός με σχεδόν κενό τέρμα έγραψε άνετα το 2-0.

Το εκπληκτικό τέταρτο του Λεβαδειακού συνεχίστηκε με τον Παλάσιος να χάνει χρυσή ευκαιρία για ακόμη ένα γκολ. Στο 12ο λεπτό ο Αργεντινός μπήκε μέσα στην αντίπαλη περιοχή από τα δεξιά, επιχείρησε το σουτ από πλάγια θέση, με τον Κουτσερένκο να αποκρούει δύσκολα.

Η μοναδική στιγμή που έγινε απειλητικός ο Παναιτωλικός στο πρώτο μέρος ήταν στο 37ο λεπτό με δύο κεφαλιές του Άλεξιτς. Η πρώτη πήγε με άνεση στην αγκαλιά του Λοντίγκιν, ενώ λίγα δευτερόλεπτα μετά ο Σέρβος δεν κατάφερε να την στείλει στα δίχτυα, παρά την εκπληκτική σέντρα του Μαυρία, με την μπάλα να περνάει ελάχιστα άουτ.

Ακάθεκτος ο Λεβαδειακός, συνέχισε να παίζει το παιχνίδι του και δικαιώθηκε με τον Λιάγκα να ανεβάζει στο 45’ τον δείκτη του σκορ στο 3-0. Με τρομερή ψιλοκρεμαστή κεφαλιά του Έλληνα κεντρικού αμυντικού, μετά την εξαιρετική μπαλιά του Μπάλτσι, η μπάλα πήρε κατεύθυνση προς την εστία και επαναπαύθηκε στα δίχτυα του Κουτσερένκο.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά, με τους φιλοξενούμενους να θέλουν να σβήσουν το παιχνίδι και απλώς να κλειδώσουν χωρίς πολλά πολλά τους τρεις βαθμούς.

Ο Παιναιτωλικός πάλεψε σκληρά για να επιστρέψει και πάλι στο ματς, το μόνο όμως που κατάφερε ήταν απλώς να μειώσει σε 3-1 στο 63ο λεπτό. Ο Ενκολόλο έγινε κάτοχος της μπάλας μέσα στην περιοχή του Λεβαδειακού, εξασφάλισε λίγο χώρο για τον εαυτό του και εκτέλεσε ιδανικά για να βάλει και πάλι τους Αγρινιώτες στη διεκδίκηση έστω του ενός βαθμού, με το σκορ βέβαια να μην αλλάζει μέχρι και το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

MVP: Τρομερός ήταν ο Μπάλτσι, ο οποίος είχε συμμετοχή και στα τρία τέρματα της ομάδας του, σκοράροντας το ένα, ενώ μοίρασε και τα άλλα δύο, για μία ολοκληρωτική εμφάνιση.

Η σφυρίχτρα: Ο διαιτητής Πολυχρόνης είχε να αντιμετωπίσει μερικές δύσκολες φάσεις, κατά κύριο λόγο όμως πήρε τις σωστές αποφάσεις.

Παναιτωλικός (Γ. Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (74' Μπρεγκού), Σιέλης, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης (46' Νικολάου), Εστεμπάν (46' Γκάναθ), Μίχαλακ, Ματσάν, Ενκολόλο, Άλεξιτς (83' Χότζα).

Λεβαδειακός (Ν. Παπαδόπουλος): Λοντίγκιν, Τσάπρας, Λιάγκας, Μάγκνουσον (46' Αμπού-Χανά), Βήχος, Κωστή, Τσοκάι, Παλάσιος (74' Συμελίδης), Λαγιούς (73' Φίλων), Μπάλτσι (59' Τζάλοου), Πεντρόσο (87' Τζούριτς).

