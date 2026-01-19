Γερμανικό βραβείο στον «Σούπερ Μάριο» Ντράγκι

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Στον Μάριο Ντράγκι, πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας και πρώην επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, απονέμεται φέτος το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου για τη συμβολή του στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας.

Ο Ντράγκι τόνισε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα πως η Ευρώπη αντιμετωπίζει πολλούς εχθρούς εσωτερικά και εξωτερικά, και επισήμανε την ανάγκη ενότητας των Ευρωπαίων για την προστασία της Ένωσης.

Η «επιτροπή σοφών» του Βραβείου Καρλομάγνου επεσήμανε ότι ο Ντράγκι συνέβαλε στην ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη της ΕΕ, «έσωσε το ευρώ», σταθεροποίησε την Ιταλία κατά τη διάρκεια σοβαρής κρίσης και καθορίζει την ευρωπαϊκή ατζέντα για το μέλλον.

Το Βραβείο Καρλομάγνου της πόλης του Άαχεν απονέμεται φέτος στον πρώην επικεφαλής της ΕΚΤ και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας, για τη συμβολή του στην προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας.Στον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό και πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, θα απονεμηθεί φέτος το Διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου, για τις υπηρεσίες που προσέφερε στο ιδεώδες της ενωμένης Ευρώπης.



«Η απόφαση αυτή λαμβάνεται σε μία περίοδο, κατά την οποία η Ευρώπη έχει πολλούς εχθρούς, ίσως περισσότερους από ποτέ άλλοτε, τόσο εσωτερικά όσο και στο εξωτερικό», σχολίασε ο ίδιος ο Ντράγκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, κατά την ανακοίνωση του νικητή του σημαντικού αυτού βραβείου. «Αν θέλουν να προστατέψουν την Ένωση, οι Ευρωπαίοι πρέπει να είναι ενωμένοι, όσο ποτέ άλλοτε», πρόσθεσε ο Ιταλός οικονομολόγος και πρώην τεχνοκράτης πρωθυπουργός.

Πηγή: Deutsche Welle

Η επιλογή του, από την «επιτροπή σοφών» του Βραβείου Καρλομάγνου, οφείλεται στο έργο που επιτέλεσε, για να εγγυηθεί την ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Ο Μάριο Ντράγκι έσωσε το ευρώ, σταθεροποίησε την Ιταλία κατά την διάρκεια μιας ιδιαίτερα σοβαρής κρίσης και στη φάση αυτή καθορίζει μια ατζέντα για το μέλλον ολόκληρης της ηπείρου μας», υπογράμμισαν τα μέλη της επιτροπής.Πρόσφατα, ο Ιταλός υφυπουργός παρά την προεδρία της κυβέρνησης της Ρώμης, Τζοβαμπατίστα Φατσολάρι, πρότεινε τον Ντράγκι ως ειδικό απεσταλμένο της Ένωσης για το Ουκρανικό, μετά τη διαπίστωση της Τζόρτζια Μελόνι ότι «η Ευρώπη, στο θέμα αυτό, πρέπει να καταφέρει να μιλά με μια ενιαία φωνή».Προβληματισμός για το μέλλον της ΕυρώπηςΟι Ιταλοί σχολιαστές, όμως, υπογραμμίζουν ότι κατά τη χρονιά που μόλις αφήσαμε πίσω μας, ο «σούπερ Μάριο» -όπως τον αποκαλούν συχνά- δεν έκρυψε τον σοβαρότατο προβληματισμό του σε ό,τι αφορά το μέλλον της Γηραιάς Ηπείρου. « Για πολλά χρόνια, η ΕΕ νόμιζε ότι η οικονομική της διάσταση, με 450 εκατομμύρια καταναλωτές, είχε ως αυτόματη συνέπεια την γεωπολιτική ισχύ και μια σημαντική δύναμη στις διεθνείς εμπορικές σχέσεις. Το 2025 θα μείνει στην Ιστορία ως η χρονιά που η αυταπάτη αυτή γκρεμίστηκε» είχε τονίσει με διορατικότητα ο Ντράγκι, σε παρέμβασή του στο συνέδριο της ιταλικής καθολικής οργάνωσης «Comunione e Liberazione».O Ιταλός πρώην πρωθυπουργός έχει ζητήσει επανειλημμένα από την Ευρώπη να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να κάνει μια νέα αρχή, διότι «η Κίνα δεν μας θεωρεί ισότιμο εταίρο και η Αμερική μας επέβαλε σκληρούς δασμούς».Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναγνωρίζει την εμπειρία και την διορατικότητα του πρώην προέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και έχει τύχει να τον συμβουλευθεί για σημαντικά θέματα . Ο ίδιος, όμως, επαναλαμβάνει σε κάθε ευκαιρία ότι «αν καταστρέψουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση για να επιστρέψουμε στην εθνική κυριαρχία, η Ευρώπη θα βρεθεί ακόμα πιο εκτεθειμένη στη βούληση των μεγάλων δυνάμεων». Ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς σειρά εθνικιστικών δυνάμεων και τη δράση τους, σε πολλές χώρες της ηπείρου μας.Αυτό που θα πρέπει να διαπιστώσουμε τώρα είναι αν η Ευρώπη θα ακολουθήσει -πράγματι- τις συμβουλές αυτές, αν θα λάβει σοβαρά υπόψη την εμπειρία του Μάριο Ντράγκι, ώστε να πάψει να είναι θεατής και να προσπαθήσει να μετατραπεί και πάλι σε κύριο, διεθνή παίκτη. Μια πορεία, η οποία απαιτεί ασφαλώς τεράστιο πολιτικό ρεαλισμό. Σύμφωνα με τον Ιταλό πρώην πρωθυπουργό, ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε είναι «να αλλάξουμε τους κανόνες μας, αφαιρώντας πολλά τελωνειακά εμπόδια και δίνοντας περισσότερο βάρος στις νέες τεχνολογίες και στην ενιαία πολιτική δράση».

