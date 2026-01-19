Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεβ

Ο Βούλγαρος πρόεδρος Ρούμεν Ράντεφ δήλωσε προ ημερών ότι η χώρα του θα οδηγηθεί σε πρόωρες εκλογές, καθώς τα κύρια πολιτικά κόμματα αρνήθηκαν την εντολή σχηματισμού νέας κυβέρνησης για να αντικαταστήσει την προηγούμενη, η οποία παραιτήθηκε εν μέσω εκτεταμένων διαδηλώσεων. Σήμερα Δευτέρα, 19/1, δήλωσε παραίτηση και αυτή η πράξη του «φούντωσε» τα σενάρια που τον θέλουν να ιδρύει δικό του κόμμα.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής έγινε μετά την απόρριψη της πρόσκλησης του προέδρου για σχηματισμό κυβέρνησης και από τη Συμμαχία για τα Δικαιώματα και τις Ελευθερίες, η οποία αποτέλεσε το τρίτο κόμμα που αρνήθηκε την εντολή. «Οδεύουμε προς εκλογές», δήλωσε τότε ο Ρούμεν Ράντεφ από το προεδρικό μέγαρο στη Σόφια.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα, απαιτούνται τρεις αποτυχημένες προσπάθειες σχηματισμού κυβέρνησης πριν προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές.

Η Βουλγαρία έχει διεξαγάγει επτά εθνικές εκλογικές αναμετρήσεις τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με πιο πρόσφατη εκείνη του Οκτωβρίου 2024, εν μέσω βαθιών πολιτικών και κοινωνικών διαιρέσεων.

Η πιο πρόσφατη πολιτική κρίση πυροδοτήθηκε όταν ο πρωθυπουργός Ρόζεν Ζελιαζκόφ ανακοίνωσε την παραίτηση της κυβέρνησής του στις 11 Δεκεμβρίου, λίγα λεπτά πριν το κοινοβούλιο επρόκειτο να ψηφίσει πρόταση δυσπιστίας.

Ο Ζελιαζκόφ παραιτήθηκε ύστερα από εβδομάδες διαδηλώσεων κατά της ενδημικής κρατικής διαφθοράς και ενός σχεδιαζόμενου προϋπολογισμού για το 2026, ο οποίος θα αύξανε τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και ορισμένους φόρους, σε μια προσπάθεια να καλυφθούν τα κενά στη χρηματοδότηση του κράτους.

Η αποχώρησή του ενεργοποίησε μια συνταγματική διαδικασία, στο πλαίσιο της οποίας τόσο το κεντροδεξιό GERB-SDS όσο και η δεύτερη μεγαλύτερη κοινοβουλευτική παράταξη, η μεταρρυθμιστική PP-DB, απέρριψαν αυτή την εβδομάδα την πρόσκληση του προέδρου Ράντεφ να σχηματίσουν κυβερνητικό συνασπισμό.

Η Βουλγαρία, το φτωχότερο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει επιτακτική ανάγκη από πολιτική σταθερότητα για να επιταχύνει την απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ στις γερασμένες υποδομές της, να ενθαρρύνει τις ξένες επενδύσεις και να αντιμετωπίσει τη συστημική διαφθορά.

Η χώρα, με πληθυσμό περίπου 6,4 εκατομμυρίων, υιοθέτησε επίσημα το ευρώ την 1η Ιανουαρίου, καθιστάμενη το 21ο κράτος που εντάσσεται στο ενιαίο νόμισμα, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την ένταξή της στην Ένωση.

Διαδοχικές βουλγαρικές κυβερνήσεις έχουν στηρίξει την υιοθέτηση του ευρώ, υποστηρίζοντας ότι θα ενισχύσει την εύθραυστη οικονομία της χώρας, θα την αγκυροβολήσει πιο σταθερά στους δυτικούς θεσμούς και θα τη θωρακίσει από αυτό που οι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως ρωσική επιρροή.

Οι συνεχιζόμενες διαδηλώσεις έχουν αναδείξει τη δημόσια αγανάκτηση για τη διαφθορά και την αποτυχία των διαδοχικών κυβερνήσεων να την εξαλείψουν.

Πηγή: skai.gr

