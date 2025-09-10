Ντόναλντ Τουσκ: Η Πολωνία ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Η Πολωνία χρειάζεται μεγαλύτερη υποστήριξη από τους συμμάχους της, δήλωσε ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ μιλώντας στο κοινοβούλιο, μετά την κατάρριψη ρωσικών drones που εισήλθαν στον εναέριο χώρο της χώρας τη νύχτα κατά τη διάρκεια εκτεταμένης ρωσικής επίθεσης στη δυτική Ουκρανία.

Ο Τουσκ ανέφερε ότι έγιναν 19 παραβιάσεις του εναέριου χώρου, ότι μεγάλο αριθμός των drones προήλθαν από τη Λευκορωσία και ότι 4 drones καταρρίφθηκαν.

Το τελευταίο drone καταρρίφθηκε στις 6.45 το πρωί, τοπική ώρα, είπε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας υπογράμμισε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τους συμμάχους για την ενίσχυση της αεράμυνας της χώρας και πως ζήτησε την ενεργοποίηση του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ, που προβλέπει τη συνεννόηση όλων των μελών της Συμμαχίας σε περίπτωση που κάποιο από αυτά πιστεύει ότι απειλείται η εδαφική του ακεραιότητα, η πολιτική του ανεξαρτησία ή η ασφάλειά του.

Σύμφωνα με τα αρχεία του ΝΑΤΟ, επίκληση στο Άρθρο 4 έχει γίνει μόνο επτά φορές από την ίδρυση της Συμμαχίας το 1949 και τελευταία φορά ήταν το 2022, αμέσως μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Η Πολωνία χρειάζεται κάτι παραπάνω από λόγια αλληλεγγύης, είπε ο Τουσκ, προσθέτοντας ότι θα ζητήσει «πολύ μεγαλύτερη» υποστήριξη από τους συμμάχους.

Αν και συμπλήρωσε ότι δεν υπάρχει λόγος για να κηρυχθεί η Πολωνία σε εμπόλεμη κατάσταση, προειδοποίησε πως η προοπτική μιας στρατιωτικής σύγκρουσης είναι πιο κοντά από οποιαδήποτε άλλη στιγμή μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σε μια πρώτη αντίδραση το πολωνικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρεσβευτή να δώσει εξηγήσεις για την παραβίαση του εναέριου χώρου.

Νωρίτερα, ο Τουσκ δήλωσε ότι η Πολωνία είναι έτοιμη να αντιδράσει σε οποιεσδήποτε επιθέσεις ή προκλήσεις: «Έχουμε να κάνουμε με μια μεγάλης κλίμακας πρόκληση... Είμαστε έτοιμοι να αποκρούσουμε τέτοιες προκλήσεις. Η κατάσταση είναι σοβαρή και κανείς δεν αμφιβάλλει ότι πρέπει να προετοιμαστούμε για διάφορα σενάρια» δήλωσε ο Ντόναλντ Τουσκ.

Last night the Polish airspace was violated by a huge number of Russian drones. Those drones that posed a direct threat were shot down. I am in constant communication with the Secretary General of NATO and our allies. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Ο Πολωνός πρωθυπουργός εμφανίστηκε καθησυχαστικός προς τους συμπολίτες του λέγοντας ότι η κατάσταση είναι πλέον υπό έλεγχο και πως δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν περιοριστικά μέτρα που θα έκαναν δύσκολη τη ζωή των Πολωνών.

Δεν υπάρχει λόγος για πανικό, σημείωσε ο Τουσκ και πρόσθεσε ότι η Βαρσοβία βρίσκεται σε διαρκή συνεννόηση με τους συμμάχους. Ο Πολωνός πρωθυπουργός διευκρίνισε ότι δεν υπήρξαν θύματα από τη ρωσική παραβίαση, την οποία χαρακτήρισε «μεγάλης κλίμακας πρόκληση».

Τα drones που απείλησαν την Πολωνία καταρρίφθηκαν, δήλωσε ο Τουσκ, ο οποίος μίλησε για «τεράστιο αριθμό» μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

«Είναι η πρώτη φορά που ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν πάνω από έδαφος χώρας μέλους του ΝΑΤΟ. Όλοι οι σύμμαχοί μας λαμβάνουν την κατάσταση πολύ σοβαρά. Δεν είχαμε απώλειες», πρόσθεσε ο Τουσκ λίγο πριν συμμετάσχει στην έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

