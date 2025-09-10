Ένταση στην Πολωνία, την Ευρώπη αλλά και τους κόλπους ΝΑΤΟ έχει προκαλέσει η παραβίαση του εναέριου χώρου της Πολωνίας από ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια μιας ακόμη σφοδρής επίθεσης στην Ουκρανία και η κατάρριψή τους από τον πολωνικό στρατό, καθώς σηματοδοτεί μια εντελώς νέα και επικίνδυνη εξέλιξη στην περιοχή.

Ο στρατός της Πολωνίας δήλωσε νωρίς την Τετάρτη ότι κατέρριψε μη επανδρωμένα αεροσκάφη που παραβίασαν τον εναέριο χώρο της χώρας, με τη διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων να μιλά για «πράξη επίθεσης», με τον πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ να ενημερώνει μάλιστα για το περιστατικό τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε.

Σύμφωνα με διεθνή μέσα, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ κλήθηκαν (γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα της Τετάρτης) σε έκτακτη συνεδρίαση λόγω των αυξανόμενων εντάσεων. Η συνεδρίαση ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το πρωί.

«Τα πολωνικά και συμμαχικά συστήματα ραντάρ εντόπισαν πολλά αντικείμενα που παραβίασαν τον εναέριο χώρο. Όσα θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή, ο Επιχειρησιακός Διοικητής των Ενόπλων Δυνάμεων αποφάσισε να τα εξουδετερώσει. Τα drones που θα μπορούσαν να αποτελέσουν απειλή καταρρίφθηκαν. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις για την αναζήτηση και τον εντοπισμό πιθανών σημείων πρόσκρουσης των συντριμμιών», ανέφερε ο υπουργός Άμυνας της Πολωνίας, Βλάντισλαβ Κοσίνιακ-Κάμις, σε ανακοίνωσή του στην πλατφόρμα Χ.

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Η Βαρσοβία σημείωσε ότι η παραβίαση του εναέριου χώρου της χώρας απείλησε την ασφάλεια των Πολωνών. «Αυτή είναι πράξη επίθεσης, που ήγειρε αληθινή απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ένοπλων δυνάμεων μέσω X.

«Πρόκειται για μια πράξη επιθετικότητας που αποτελεί πραγματική απειλή για την ασφάλεια των πολιτών μας», δήλωσε η διοίκηση επιχειρήσεων της Πολωνίας σε ανάρτησή της στο X.

Ο πρωθυπουργός της χώρας Ντόναλντ Τουσκ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη στρατιωτική επιχείρηση αντίδρασης «σχετιζόμενη με πολλαπλές παραβιάσεις του πολωνικού εναέριου χώρου» και δήλωσε ότι «ο στρατός έχει χρησιμοποιήσει όπλα εναντίον των αντικειμένων», ενώ πρόσθεσε στη συνέχεια ότι ενημέρωσε τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ για την κατάσταση και όλες τις ενέργειες της Βαρσοβίας, σημειώνοντας ότι παραμένει σε συνεχή επαφή με τη Συμμαχία.

Otrzymałem meldunek od Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych o zestrzeleniu dronów, które wtargnęły w naszą przestrzeń powietrzną i mogły stanowić zagrożenie. Operacja trwa. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Poinformowałem Sekretarza Generalnego NATO o aktualnej sytuacji i działaniach, jakie podjęliśmy wobec obiektów, które naruszyły naszą przestrzeń powietrzną. Jesteśmy w stałym kontakcie. — Donald Tusk (@donaldtusk) September 10, 2025

Ο υπουργός Άμυνας της χώρας Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις δήλωσε ότι η Πολωνία βρίσκεται «σε συνεχή επαφή με τη διοίκηση του ΝΑΤΟ».

Παράλληλα, προέτρεψε τους Πολωνούς να «παραμείνουν ψύχραιμοι» και τόνισε ότι όποιος βρει θραύσματα στρατιωτικού εξοπλισμού θα πρέπει να το αναφέρει στις αρχές.

Η διοίκηση επιχειρήσεων των πολωνικών ενόπλων δυνάμεων δήλωσε ότι η στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη και οι μονάδες της είναι «πλήρως προετοιμασμένες για άμεση αντίδραση». Κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, λέγοντας ότι οι περιοχές των Βοεβοδάτων Ποντλάσκιε, Μαζοβιέτσκιε και Λουμπέλσκιε είναι αυτές όπου υπάρχει ο μεγαλύτερος «κίνδυνος».

Ο Πολωνός πρόεδρος Κάρολ Ναβρότσκι ανέφερε ότι από την πρώτη στιγμή των παραβιάσεων του πολωνικού εναέριου χώρου, βρίσκεται σε συνεχή επαφή με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον υπουργό Εθνικής Άμυνας και τους σημαντικότερους διοικητές των Πολωνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

«Συμμετείχα σε ενημέρωση στην Επιχειρησιακή Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων. Σύντομα, θα προεδρεύσω ενημέρωσης στο Γραφείο Εθνικής Ασφάλειας, στην οποία θα παραστεί και ο αρχηγός της κυβέρνησης. Η ασφάλεια της πατρίδας μας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα και απαιτεί στενή συνεργασία».

Od momentu wystąpienia naruszeń przestrzeni powietrznej RP pozostaję w stałym kontakcie z wicepremierem, Ministrem Obrony Narodowej i najważniejszymi dowódcami w Siłach Zbrojnych RP. Brałem udział w odprawie w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

W BBN niebawem… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) September 10, 2025

Η κυβέρνηση συγκάλεσε επίσης έκτακτη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου. Εκπρόσωπος της πολωνικής κυβέρνησης ανακοίνωσε ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 8 π.μ. τοπική ώρα (9 π.μ. ώρα Ελλάδος), προσθέτοντας ότι ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ συναντάται ήδη με τους υπουργούς που είναι αρμόδιοι για την κρατική ασφάλεια.

Ενημερώθηκε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε στο CNN ότι έχει ενημερωθεί για τον εντοπισμό ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την Πολωνία.

«Ναι», είπε όταν ρωτήθηκε από το CNN αν είχε λάβει ενημέρωση, καθώς έφευγε από δείπνο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Τρίτη το βράδυ.

Άνοιξε το αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας

Ξεκίνησαν και πάλι οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο Chopin της Βαρσοβίας, που είχε κλείσει, όπως και άλλα τρία αεροδρόμια, λόγω της παραβίασης του εναέριου χώρου της Πολωνίας το βράδυ της Τρίτης.

Όπως ανακοίνωσε στις 07:30 π.μ. τοπική ώρα η αρχή του αεροδρομίου Chopin, άνοιξε και πάλι ο εναέριος χώρος πάνω από το διεθνές αεροδρόμιο. Ωστόσο, η αρχή του αεροδρομίου ενημερώνει ότι λόγω των περιορισμών που σχετίζονται με το περιστατικό και το κλείσιμο του εναέριου χώρου νωρίτερα, αναμένονται προβλήματα και καθυστερήσεις στα δρομολόγια των πτήσεων καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ως εκ τούτου καλεί τους επιβάτες να ενημερώνονται από τις αεροπορικές εταιρείες σχετικά με τις λεπτομέρειες που αφορούν τις πτήσεις τους.

#Ważne - Informujemy, że przestrzeń powietrzna nad Lotniskiem Chopina została ponownie otwarta.#Important - the airspace over Warsaw Chopin Airport has been reopened. pic.twitter.com/D4S4Uga6ol — Chopin Airport, WAW (@ChopinAirport) September 10, 2025

Σημειώνεται ότι τέσσερα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου αεροδρομίου Chopin στη Βαρσοβία, έκλεισαν το βράδυ της Τρίτης λόγω «μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας που σχετίζεται με τη διασφάλιση της κρατικής ασφάλειας», σύμφωνα με ανακοινώσεις που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Εκτός από το αεροδρόμιο Chopin, έκλεισαν επίσης το αεροδρόμιο Rzeszów-Jasionka, το αεροδρόμιο Modlin της Βαρσοβίας και το αεροδρόμιο του Λούμπλιν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της FAA.

Πρώτη εμπλοκή χώρας του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία;

Η επιβεβαίωση από τη Βαρσοβία ότι «κατέρριψε» αντικείμενα, σηματοδοτεί ίσως την πρώτη φορά που χώρα του ΝΑΤΟ εμπλέκεται άμεσα με ρωσικά στρατιωτικά μέσα εντός του εναέριου χώρου της από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, εάν επιβεβαιωθεί ότι τα αντικείμενα είναι ρωσικά.

Δεν είναι η πρώτη φορά που πολωνικά μαχητικά αεροσκάφη έχουν αναπτυχθεί από την έναρξη της σύγκρουσης. Αλλά τα προηγούμενα περιστατικά αφορούσαν κυρίως ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν πάνω από τον πολωνικό εναέριο χώρο προσπαθώντας να φτάσουν στην Ουκρανία.

Η Ρωσία μέχρι στιγμής έχει κρατήσει σιγή ιχθύος για το περιστατικό. Ο πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έχει επανειλημμένως αρνηθεί οποιαδήποτε πρόθεση να κηρύξει πόλεμο εναντίον χωρών του ΝΑΤΟ - κάτι που πολλοί Δυτικοί αξιωματούχοι είναι πεπεισμένοι για το αντίθετο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.