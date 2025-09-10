«Εξαιρετικά λυπηρή» χαρακτήρισε τη δήλωση της προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, ότι η Κομισιόν θα προτείνει την επιβολή κυρώσεων σε βάρος του Ισραήλ, ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ.

Η πρόεδρος της Κομισιόν τόνισε ότι η Επιτροπή θα προτείνει σειρά μέτρων σε βάρος του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την κατάσταση της Ένωσης.

Σε μια ανάρτηση στην πλατφόρμα X, ο Σάαρ κατηγορεί την ΕΕ ότι στέλνει «λανθασμένο μήνυμα» που ενδυναμώνει τη Χαμάς.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τη χώρα του και τόνισε ότι το να «βλάψουν» το Ισραήλ δεν θα βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν «κάνει λάθος» που ενδίδει στις πιέσεις εκείνων που θέλουν να υπονομεύσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Ευρώπης, πρόσθεσε, λέγοντας ότι «δεν είναι ένας αποδεκτός» τρόπος να αντιμετωπίζει κανείς έναν εταίρο.

Αναλυτικά στην ανακοίνωσή του ο Γκίντεον Σάαρ αναφέρει:

«Τα σχόλια του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σήμερα το πρωί είναι λυπηρά. Επίσης, ορισμένα εξ αυτών απηχούν την ψευδή προπαγάνδα της Χαμάς και των εταίρων της.

Για άλλη μια φορά, η Ευρώπη δίνει το λάθος μήνυμα, που ενδυναμώνει τη Χαμάς και τον ριζοσπαστικό άξονα στη Μέση Ανατολή.

Το Ισραήλ, το μόνο εβραϊκό κράτος στον κόσμο και η μόνη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή, διεξάγει έναν υπαρξιακό πόλεμο ενάντια σε εξτρεμιστές εχθρούς που προσπαθούν να το εξαλείψουν. Η διεθνής κοινότητα πρέπει να υποστηρίξει το Ισραήλ σε αυτόν τον αγώνα.

Η Πρόεδρος γνωρίζει καλά τις προσπάθειες του Ισραήλ -μαζί, μεταξύ άλλων, με την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση- να βοηθήσει την ανθρωπιστική προσπάθεια στη Γάζα. Πρόκειται για σημαντικές προσπάθειες που πραγματοποιούνται υπό περίπλοκες συνθήκες για σχεδόν δύο χρόνια. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας είναι εμφανή στην πράξη, όπως η δραστική πτώση των τιμών των βασικών αγαθών στη Γάζα.

Κι όμως, το βασικό στοιχείο έλειπε από τη δήλωση της Προέδρου: τα βάσανα στη Γάζα είναι εξ ολοκλήρου έργο της Χαμάς. Ο ίδιος ο πόλεμος ξεκίνησε με την εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ και τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Η συνέχισή του είναι αποτέλεσμα της επίμονης άρνησης της Χαμάς να απελευθερώσει τους ομήρους μας και να καταθέσει τα όπλα της. Τα βάσανα που προκαλούνται τόσο στους Ισραηλινούς όσο και στους Παλαιστίνιους είναι λάθος της Χαμάς.

Όποιος επιδιώκει τον τερματισμό του πολέμου γνωρίζει πολύ καλά πώς να τον τερματίσει: με την απελευθέρωση των ομήρων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, ένα νέο μέλλον για τη Γάζα. Το να πληγωθεί το Ισραήλ δεν θα το επιτύχει αυτό. Αντιθέτως, ενθαρρύνει την άρνητη της Χαμάς και των εχθρών του Ισραήλ.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής σφάλλει υποκύπτοντας στις πιέσεις στοιχείων που επιδιώκουν να υπονομεύσουν τις σχέσεις Ισραήλ-Ευρώπης. Αυτή η τάση είναι αντίθετη με τα συμφέροντα των ίδιων των ευρωπαϊκών κρατών. Και κυρίως: αυτή δεν είναι αποδεκτή συμπεριφορά μεταξύ εταίρων».

