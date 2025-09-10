Το Κατάρ εξετάζει νομική δράση κατά του Νετανιάχου

Νομική ομάδα στο Κατάρ έχει λάβει εντολή να διερευνήσει την πιθανότητα προσφυγής στη Δικαιοσύνη σε διεθνές επίπεδο κατά του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, μετά την ισραηλινή επίθεση στη Ντόχα που είχε στόχο στελέχη της Χαμάς, σύμφωνα με δημοσίευμα του BBC που επικαλείται πηγές από την Ντόχα.

Ο Νετανιάχου βρίσκεται ήδη αντιμέτωπος με ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου για κατηγορίες περί εγκλημάτων πολέμου που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις στη Γάζα.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο πρωθυπουργός του Κατάρ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, χαρακτήρισε την επίθεση «κρατική τρομοκρατία υπό την καθοδήγηση του Νετανιάχου» και υπογράμμισε ότι η χώρα του «διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει».

