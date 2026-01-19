Λογαριασμός
«Η ΑΕΚ ενδιαφέρεται για τον Πέδρο Μπικάλιο της Καραμπάγκ»

Δημοσιογράφος από το εξωτερικό κάνει λόγο για έντονο ενδιαφέρον της ΑΕΚ για τον Πέδρο Μπικάλιο της Καραμπάγκ, με τον Βραζιλιάνο μέσο να βρίσκεται εδώ και καιρό στο μπλοκάκι των «κιτρινόμαυρων»

Μπικάλιο

Στο μεταγραφικό προσκήνιο της ΑΕΚ έρχεται το όνομα του Πέδρο Μπικάλιο, σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό που αποκαλύπτει πως ο Βραζιλιάνος μέσος της Καραμπάγκ παρακολουθείται στενά από την Ένωση.

Όπως αναφέρεται, οι άνθρωποι της ΑΕΚ έχουν συλλέξει εκτενή εικόνα για τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο παρακολουθούν τους τελευταίους έξι μήνες και εξετάζουν σοβαρά την περίπτωσή για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

Μάλιστα, όπως τονίζεται το ενδιαφέρον της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να μετουσιωθεί σε επίσημη πρόταση στο τέλος της σεζόν.

Προς το παρόν, από την πλευρά της ΑΕΚ δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση, ωστόσο το όνομα του Μπικάλιο προστίθεται στη λίστα των παικτών που φέρονται να απασχολούν τον μεταγραφικό σχεδιασμό της ομάδας.

