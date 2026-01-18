Ένα νέο συναρπαστικό επεισόδιο Survivor έρχεται απόψε, Κυριακή 18 Ιανουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ.

Η πρώτη αγωνιστική εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο ολοκληρώθηκε με τους Αθηναίους να μετράνε δύο απώλειες, την Σταυρούλα Ποτήρη και την Ελισάβετ Σεκερτζή. Μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες, η ανάγκη για μία νίκη είναι πιο έντονη από ποτέ. Η συζήτηση στην καλύβα περιστρέφεται γύρω από αυτή τους την ανάγκη ενώ αναρωτιούνται τι μπορεί να σημαίνουν τα λόγια του Γιώργου Λιανού, ότι η Σταυρούλα δεν είπε την τελευταία της λέξη!

Δείτε το trailer:

Ορισμένοι Survivors έδειξαν τις ηγετικές τους προθέσεις από νωρίς, δεν συμφωνούν όμως όλα τα μέλη των ομάδων τους με αυτό και οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες! Στους Επαρχιώτες, στο επίκεντρο βρίσκεται η συμπεριφορά του Μιχάλη Σηφάκη…

Ο πρώτος αγώνας ασυλίας φέρνει στις οθόνες μας ένα στίβο μάχης που δεν έχουμε ξαναδεί! Η ομάδα που θα ηττηθεί δεν θα βγάλει απλώς έναν υποψήφιο προς αποχώρηση, θα χάσει και κάτι πολύτιμο για δύο εικοσιτετράωρα, το τσακμάκι! Η επιβίωση στην παραλία χωρίς φωτιά θα ανεβάσει πολύ τον πήχη δυσκολίας για τους ηττημένους.

Στο Συμβούλιο του Νησιού, ο τρόπος που μιλάει ο Gio Καραντώνης γίνεται αφορμή για νέες εντάσεις. Η υποψηφιότητα μετά την ψηφοφορία θα προκαλέσει την αντίδραση της αντίπαλης ομάδας!!!

