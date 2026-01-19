Μεντιλίμπαρ: «Μας έλειψε η ένταση με ΠΑΟΚ - Αύριο πρέπει να αλλάξουμε εικόνα»

Ένταση από το πρώτο λεπτό θεωρεί το «κλειδί» για ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι στη Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός, όπως τόνισε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της αυριανής αναμέτρησης.

Ο Βάσκος τεχνικός υπογράμμισε πως η ένταση αποτελεί το βασικό χαρακτηριστικό της ομάδας του, επισημαίνοντας ότι πρέπει να εμφανιστεί από την αρχή ώστε η Λεβερκούζεν να αντιληφθεί ότι το έργο της στο «Γ. Καραϊσκάκης» δεν θα είναι εύκολο.

«Να μπούμε με ένταση, να νιώσει ο αντίπαλος ότι δεν θα έχει εύκολο έργο σε αυτό το γήπεδο, ότι θα δυσκολευτεί να παίξει καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Μεντιλίμπαρ στάθηκε και στο πρόσφατο παιχνίδι Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, όπου -όπως είπε- ο Ολυμπιακός δεν είχε το στοιχείο αυτό: «Δεν σημαίνει ότι με ένταση θα νικάμε πάντα, αλλά είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ομάδας μας. Πρέπει να δείξουμε την πρόθεσή μας και το στιλ παιχνιδιού μας».

Αναφερόμενος στη Λεβερκούζεν, τόνισε ότι πρόκειται για μια ιδιαίτερα επιθετική ομάδα, με ακραίους που ανεβαίνουν συνεχώς, κάτι που -όπως εκτίμησε- μπορεί να δημιουργήσει χώρους που ο Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί.

Για την ενδεκάδα, ο Μεντιλίμπαρ παραδέχθηκε ότι θα υπάρξουν αλλαγές, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.