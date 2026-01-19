Ένα σπάνιο «Μωβ Αστεροειδές Ζαφείρι» βάρους 3.563 καρατίων ανακαλύφθηκε στη Σρι Λάνκα. Ο εντυπωσιακός αυτός πολύτιμος λίθος ονομάστηκε «Star of Pure Land» (Άστρο της Αγνής Γης) και πιστεύεται ότι είναι το μεγαλύτερο φυσικό αστεροειδές ζαφείρι του είδους του στον κόσμο.

Όπως υποδηλώνει και το όνομά τους, τα αστεροειδή ζαφείρια είναι γνωστά για τις ιδιότητές τους που θυμίζουν αστέρι, ένα φαινόμενο που ονομάζεται αστερισμός (asterism).

Αυτό το οπτικό φαινόμενο δημιουργεί ένα λαμπερό μοτίβο αστεριού στην επιφάνεια της πέτρας. «Αυτό είναι το μεγαλύτερο μωβ αστεροειδές ζαφείρι του είδους του», δήλωσε ο σύμβουλος γεμολόγος Ashan Amarasinghe.

«Παρουσιάζει έναν καλά καθορισμένο αστερισμό. Έχει αστερισμό έξι ακτίνων. Αυτό είναι κάτι ξεχωριστό σε σύγκριση με όλες τις άλλες πέτρες».

Παρότι η ακριβής αξία του λίθου παραμένει ασαφής, ο κ. Amarasinghe πιστεύει ότι θα μπορούσε να αξίζει τουλάχιστον 300 εκατομμύρια δολάρια (223 εκατομμύρια λίρες).

Αν αυτό ισχύει, τότε το Star of Pure Land θα συγκαταλέγεται ανάμεσα στους πιο πολύτιμους πολύτιμους λίθους που έχουν βρεθεί ποτέ.

Τα αστεροειδή ζαφείρια φαίνεται να έχουν ένα αστέρι στο κέντρο τους χάρη στον αστερισμό, ένα φαινόμενο που προκαλείται από μικροσκοπικές, βελονοειδείς εγκλείσεις του ορυκτού ρουτιλίου.

«Ιδανικά, το αστέρι σε ένα αστεροειδές ζαφείρι πρέπει να είναι τέλεια κεντραρισμένο όταν το βλέπει κανείς από πάνω, με κάθε ακτίνα ίσου μήκους», εξηγεί η The Natural Sapphire Company στην ιστοσελίδα της. «Οι ακτίνες πρέπει να είναι φωτεινές, καθαρές και ευδιάκριτες, όχι θολές, και να εκτείνονται από την κορυφή του καμποσόν έως τη βάση χωρίς διακοπή».

Ένας από τους ιδιοκτήτες ανέφερε ότι το πετράδι βρέθηκε σε ένα ορυχείο πολύτιμων λίθων κοντά στη απομακρυσμένη πόλη Ρατναπούρα της Σρι Λάνκα, γνωστή ως η «πόλη των πολύτιμων λίθων», το 2023. Αγοράστηκε μαζί με άλλους πολύτιμους λίθους εκείνη τη χρονιά και περίπου δύο χρόνια αργότερα οι ιδιοκτήτες ανακάλυψαν ότι επρόκειτο για μια ξεχωριστή πέτρα.

Στη συνέχεια, την πιστοποίησαν σε δύο εργαστήρια. Ο κ. Amarasinghe δήλωσε ότι η αξία του λίθου έχει εκτιμηθεί από διεθνείς εκτιμητές μεταξύ 300 και 400 εκατομμυρίων δολαρίων (223 έως 298 εκατομμύρια λίρες). Αυτό θα καθιστούσε το Star of Pure Land έναν από τους ακριβότερους πολύτιμους λίθους στον κόσμο, πολύ πιο πάνω από αρκετά διάσημα διαμάντια.

Για παράδειγμα, το Oppenheimer Blue, ένα μπλε διαμάντι βάρους 14,62 καρατίων, πουλήθηκε για 57,5 εκατομμύρια δολάρια (42,8 εκατομμύρια λίρες) το 2016.

Εν τω μεταξύ, το Williamson Pink Star (11,15 καράτια) πουλήθηκε για το εντυπωσιακό ποσό των 57,7 εκατομμυρίων δολαρίων (43 εκατομμύρια λίρες) το 2022.

«Τα διαμάντια, τα ζαφείρια, τα ρουμπίνια και άλλοι πολύτιμοι λίθοι είναι ιδιαίτερα περιζήτητοι σε όλο τον κόσμο», εξηγεί το Jeweler's Touch στην ιστοσελίδα του. «Αν και αυτοί οι πολύτιμοι λίθοι είναι όμορφοι, οι πιο πολύτιμοι λίθοι στον κόσμο διαθέτουν συγκεκριμένες ιδιότητες, όπως σπάνιες λεπτομέρειες, μοναδικά χρώματα ή πλούσια ιστορία, που τους ανεβάζουν πέρα από την τυπική αξία και τους καθιστούν σχεδόν ανεκτίμητους».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.