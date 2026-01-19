Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο δήλωσε ότι το μέλλον της Γροιλανδίας δεν αποτελεί ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το μέλλον της Γροιλανδίας δεν είναι ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Ουγγαρία έχει αφήσει να εννοηθεί ότι δεν θα υποστηρίξει κοινό ανακοινωθέν της ΕΕ, δήλωσε ο Ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο σε δημοσιογράφους σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Πράγα.

«Το θεωρούμε αυτό ως ένα διμερές ζήτημα που μπορεί να επιλυθεί μέσω συνομιλιών μεταξύ των δύο μερών... Δεν νομίζω ότι είναι ζήτημα της ΕΕ», δήλωσε ο Σιγιάρτο, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις προσπάθειές του να αποκτήσει τον έλεγχο της Γροιλανδίας από τη Δανία - χώρα που είναι μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

