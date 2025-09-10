Ρωσικά drones στην Πολωνία: «Δεν ξέρω, δεν είδα» λέει το Κρεμλίνο, «ρωτήστε το υπουργείο Άμυνας»

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε την Τετάρτη να σχολιάσει το γεγονός της κατάρριψης από την Πολωνία ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο, λέγοντας ότι αυτό εμπίπτει στην αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας.

Ερωτηθείς για τα drones και τις δηλώσεις του Τουσκ, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα θέλαμε να το σχολιάσουμε με κανέναν τρόπο. Αυτό δεν είναι δική μας ευθύνη - είναι αρμοδιότητα του υπουργείου Άμυνας».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι το Κρεμλίνο δεν έχει λάβει κανένα αίτημα επικοινωνίας από την Πολωνία, αλλά απέρριψε τις κατηγορίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ ότι η Ρωσία προέβη σε πρόκληση.

«Οι ηγεσίες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ κατηγορούν τη Ρωσία για προκλήσεις σε καθημερινή βάση. Τις περισσότερες φορές, χωρίς καν να παρουσιάσουν έστω ένα είδος επιχειρήματος» δήλωσε ο Πεσκόφ.

Το υπουργείο Άμυνας δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει το περιστατικό στην Πολωνία.

Νωρίτερα, Ρώσος διπλωμάτης δήλωσε πως η Πολωνία δεν έχει προσκομίσει κανένα στοιχείο που να αποδεικνύει ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που καταρρίφθηκαν στο έδαφός της ήταν ρωσικής προέλευσης, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA της Ρωσίας.

«Θεωρούμε τις κατηγορίες αβάσιμες. Δεν έχουν παρουσιαστεί στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ρωσικής προέλευσης» δήλωσε ο Αντρέι Όρντας, επιτετραμμένος της Ρωσίας στην Πολωνία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.