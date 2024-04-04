Ο Νοτιοαφρικανός ποδοσφαιριστής Λουκ Φλερς σκοτώθηκε από πυρά κατά τη διάρκεια συμπλοκής με ληστές που αποπειράθηκαν να του κλέψουν το αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων στο Γιοχάνεσμπουργκ, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το περιστατικό έγινε το βράδυ της Τετάρτης.

Τον 24χρονο σταρ των Kaizer Chiefs προσέγγισαν άγνωστοι ένοπλοι και τον διέταξαν να βγει από το όχημα του

Ένας από τους υπόπτους φέρεται να τράπηκε σε φυγή με το αυτοκίνητο του ποδοσφαιριστή μετά τον πυροβολισμό.

«Οι ύποπτοι τον σημάδευσαν με ένα πυροβόλο όπλο, έβγαλαν από το όχημά του και στη συνέχεια τον πυροβόλησαν μια φορά στο πάνω μέρος του σώματος», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας του Γκαουτένγκ, αντισυνταγματάρχης Μαβέλα Μασόντο, στα τοπικά ΜΜΕ.

Ο 24χρονος μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, πρόσθεσε η αστυνομία.

Ο ανερχόμενος νεαρός αθλητής εκπροσώπησε τη Νότια Αφρική σε αθλητικές διοργανώσεις για παίκτες κάτω των 23 ετών και ήταν μέλος της ομάδας των θερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Τόκιο το 2021.

«Είμαστε βαθύτατα σοκαρισμένοι και λυπημένοι που μάθαμε για τον τραγικό και πρόωρο θάνατο ενός από τους παίκτες μας, του Luke Fleurs», ανέφερε η Kaizer Chiefs.

«Μεταφέρουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους φίλους του κατά τη διάρκεια αυτής της εξαιρετικά δύσκολης στιγμής», πρόσθεσε ο σύλλογος της Premier Soccer League.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.