«Μην επιτεθείτε στο Ισραήλ. Μην το κάνετε»... Σαφές μήνυμα στο Ιράν έστειλε ο Τζο Μπάιντεν την Παρασκευή, σε μία ακόμη προσπάθεια να προειδοποιήσει την Τεχεράνη για τις συνέπειες που θα έχει, αν εξαπολύσει μία επίθεση προς το Ισραήλ, ως αντίποινα για τον βομβαρδισμό του ιρανικού προξενείου στη Δαμασκό της Συρίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «είμαστε αφοσιωμένοι να υπερασπιστούμε το Ισραήλ. Θα υποστηρίξουμε το Ισραήλ και θα βοηθήσουμε στην υπεράσπισή του και το Ιράν δεν θα πετύχει».

Ο Τζο Μπάιντεν δήλωσε επίσης ότι αναμένει το Ιράν να αναλάβει σύντομα δράση. «Δεν θέλω να δώσω εμπιστευτικές πληροφορίες, αλλά περιμένω αυτό να είναι σύντομα».

Πληροφορίες από τις ΗΠΑ κάνουν λόγο για μία πιθανή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ τις αμέσως επόμενες ώρες, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι η επίθεση της Τεχεράνης θα είναι μεγάλη, με περισσότερα από 100 drones και δεκάδες πυραύλους προς την επικράτεια του Ισραήλ.

Πηγή: skai.gr

