Ουκρανία: Είκοσι χώρες θα αγοράσουν εκτός Ευρώπης 500.000 οβίδες για τον ουκρανικό στρατό

O τσέχος πρωθυπουργός Πετρ Φιάλα δήλωσε χθες Τρίτη ότι είκοσι χώρες δεσμεύθηκαν να αγοράσουν μισό εκατομμύριο οβίδες προοριζόμενες για τον στρατό της Ουκρανίας εκτός Ευρώπης.

Η Δημοκρατία της Τσεχίας ανέλαβε πρωτοβουλία για διεθνή προσπάθεια συγκέντρωσης κεφαλαίων προκειμένου να αγοραστούν πυρομαχικά για τον ουκρανικό στρατό, που αντιμετωπίζει ελλείψεις στον πόλεμο με τη Ρωσία.

Οι χώρες της ΕΕ είχαν δεσμευθεί να παραδώσουν στο Κίεβο ένα εκατομμύριο οβίδες πριν από το τέλος του Μαρτίου, αλλά δεν μπόρεσαν, ελλείψει επαρκών παραγωγικών δυνατοτήτων.

Η Πράγα μολαταύτα διαβεβαιώσει πως έχει βρει μεγάλα αποθέματα οβίδων, συνολικά 800.000, διαθέσιμων για αγορά εκτός της Γηραιάς Ηπείρου.

«Είμαι ευτυχής που σήμερα είκοσι χώρες έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία μας, από τον Καναδά ως την Πολωνία, περνώντας από τη Γερμανία και την Ολλανδία», είπε ο κ. Φιάλα κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

«Χάρη σ’ αυτές είμαστε σε θέση να προμηθεύσουμε 500.000 οβίδες. Εκτιμάμε πως θα ακολουθήσουν κι άλλες παραδόσεις».

Ο πρωθυπουργός Φιάλα είχε πει πρόσφατα πως οι πρώτες παραδόσεις μπορεί να λάβουν χώρα τον Ιούνιο.

Στις χώρες που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία συγκαταλέγονται επίσης τα κράτη της Βαλτικής, το Βέλγιο, η Δανία, η Φινλανδία, η Ισλανδία, το Λουξεμβούργο, η Νορβηγία, η Πορτογαλία και η Σλοβενία, σύμφωνα με δημοσιεύματα στον τσεχικό Τύπο.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τσεχικής κυβέρνησης, δεν υπάρχει κανένας λόγος οι δωρήτριες χώρες να μη μπορέσουν να παραδώσουν «ένα εκατομμύριο επιπλέον οβίδες τους δώδεκα προσεχείς μήνες».

Κατά πληροφορίες της εφημερίδας Financial Times, η αγορά αυτών των 800.000 οβίδων θα κοστίσει 1,5 δισεκ. δολάρια.

Ωστόσο ο Τομάς Κοπατσνί, ο τσέχος επίτροπος για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, εκτίμησε χθες Τρίτη μιλώντας σε ραδιοφωνικό σταθμό της χώρας του ότι το ποσό που θα δαπανηθεί ενδέχεται να είναι διπλάσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

