Ο Ζελένσκι υπέγραψε αμφιλεγόμενο νόμο για την επιστράτευση

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικύρωσε χθες Τρίτη νόμο για την επιστράτευση περισσότερων ανδρών απέναντι στη ρωσική εισβολή, αμφιλεγόμενο κείμενο καθώς δεν προβλέπει προθεσμία αποστράτευσης για τους επίστρατους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο του ουκρανικού κοινοβουλίου (Ράντα), το κείμενο υποβλήθηκε χθες στον πρόεδρο ο οποίος στη συνέχεια το υπέγραψε.

Η Ουκρανία, αντιμέτωπη με έλλειψη εθελοντών, επεξεργαζόταν το κείμενο αυτό για μήνες, με αντιπαραθέσεις έπειτα από δύο και πλέον χρόνια πολέμου κατά του Ρώσου εισβολέα.

Στις 11 Απριλίου, το ουκρανικό κοινοβούλιο ενέκρινε το νομοσχέδιο με 283 ψήφους υπέρ.

Αυτό το κείμενο, το οποίο αυξάνει τις κυρώσεις για τους ανυπότακτους, προκάλεσε σκάνδαλο λόγω της διαγραφής την τελευταία στιγμή ρήτρας που προέβλεπε την αποστράτευση στρατιωτών που έχουν υπηρετήσει 36 μήνες, σκληρό πλήγμα για στρατιώτες που πολεμούν στο μέτωπο τα τελευταία δύο και πλέον χρόνια.

Οι αρχές διαβεβαίωσαν ότι το θέμα της αποστράτευσης θα ρυθμιστεί με χωριστό νόμο, αλλά δεν έχει οριστεί ημερομηνία για την προετοιμασία και την έγκρισή του.

Ο ουκρανικός στρατός, αποδυναμωμένος μετά την αποτυχημένη αντεπίθεση το καλοκαίρι του 2023 και με τη δυτική βοήθεια να εξαντλείται, προσπαθεί να αποκρούσει ρωσικές επιθέσεις σε πολλά σημεία του μετώπου.

Για τον λόγο αυτό χρειάζεται άνδρες και πυρομαχικά. Καθώς δυσκολεύεται να βρει εθελοντές, το Κίεβο διεύρυνε την επιστράτευση μειώνοντας την ηλικία όσων καλούνται να παρουσιαστούν στον στρατό από τα 27 στα 25 έτη.

Στο εξής, οι κυρώσεις για όσους επιχειρούν να ξεφύγουν από την επιστράτευση θα είναι αυστηρότερες. Ο νόμος διευκολύνει επίσης τις διαδικασίες στράτευσης δημιουργώντας ειδικό ψηφιακό σύστημα.

Η Ουκρανία παραδέχτηκε την Κυριακή ότι η κατάσταση είναι "τεταμένη" στα ανατολικά σύνορά της, όπου ο ρωσικός στρατός "με αριθμητική υπεροχή" πιέζει ολοένα και περισσότερο για να καταλάβει τη στρατηγική τοποθεσία Τσάσιβ Γιαρ, απέναντι σε ουκρανικές δυνάμεις με λιγοστά αποθέματα πυρομαχικών. Η Τσάσιβ Γιαρ βρίσκεται 20 χλμ. δυτικά της Μπαχμούτ.

Ο αρχηγός του ουκρανικού στρατού στρατηγός Ολεκσάντρ Σίρσκι, δήλωσε στην αρχή της εβδομάδας ότι η κατάσταση στο ανατολικό μέτωπο έχει "επιδεινωθεί".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

